Fidan ve Güler Bişkek\'te Erdoğan\'a katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat etmek üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'da gerçekleştirilen Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat etmek üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e vardı. Bakan Fidan ve Güler'le birlikte Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar da aynı uçakla Pakistan heyetine katılmak üzere Bişkek'e geldi. Bakanlar, Bişkek'te Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Pakistan'ın Bişkek Büyükelçisi Altamash Wazir Khan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri tarafından karşılandı.