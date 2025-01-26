Bakan Göktaş: "Aileyi korumak, güçlendirmek ve dinamik nüfus yapımızı desteklemek için çok önemli adımlar atacağız" - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş: "Aileyi korumak, güçlendirmek ve dinamik nüfus yapımızı desteklemek için çok önemli adımlar atacağız"

Bakan Göktaş: "Aileyi korumak, güçlendirmek ve dinamik nüfus yapımızı desteklemek için çok önemli adımlar atacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin önemine değinerek, "İnşallah biz de önümüzdeki dönemde Aile Yılı'nı ilan etmemizle birlikte aileyi korumak, güçlendirmek ve dinamik nüfus yapımızı desteklemek için çok önemli adımlar atacağız" dedi.

26.01.2025 17:34  Güncelleme: 17:42
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin önemine değinerek, "İnşallah biz de önümüzdeki dönemde Aile Yılı'nı ilan etmemizle birlikte aileyi korumak, güçlendirmek ve dinamik nüfus yapımızı desteklemek için çok önemli adımlar atacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çankırı'da katıldığı AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan İl Kongresi'nde partililere seslendi. Çankırı'ya yapılan yatırımlardan bahseden Göktaş, aile yapısının güçlendirilmesi için önemli adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı. Bakanlık olarak hizmetlerini güçlendirerek sürdüreceklerini belirten Bakan Göktaş, "Bu kutlu yolda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yılda 100 yıllara sığdırılacak nice eser ve hizmet

siyaseti gerçekleştirdik. Türkiye'yi nereden nereye getirdik dediğimiz alanlardan bir tanesi de sosyal politikalar. Ne mutlu ki bugün Çankırı engelsiz bir Çankırı yolunda ilerlemeye hızla devam ediyor. Çankırı'da engellilere yönelik nice güzel projeler hayata geçiriliyor. Pilot projelerimizin birçoğunu burada görüyoruz. Burada yapılan pek çok çalışmayı inşallah Türkiye'nin diğer illerine yansıtacağız. Bakanlık olarak Çankırı'da yaptığımız hizmetleri kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"Dinamik nüfus yapımızı destekleyecek çok önemli adımlar atacağız"

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinin önemine değinen Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 78. Birleşmiş Millet Genel Kurulu'nda aileyi merkeze oturtan tek lider olduğunu ifade etti. Göktaş, "Önümüzdeki süreçlerde aile kavramı dünyada ciddi halde tehdit altında. Yalnızlaşıyoruz, yaşlanıyoruz, doğurganlık hızımız azalıyor. Aynı zamanda demografik yapımız, ülkemizin geleceği de çok ciddi anlamda aile yapısının bu şekilde dönüşümden geçmesinden etkileniyor. Türkiye'nin gücü, genç ve dinamik aile nufusundan kaynaklanıyor. İnşallah biz de önümüzdeki dönemde Aile Yılı'nı ilan etmemizle birlikte aileyi korumak, güçlendirmek ve dinamik nüfus yapımızı desteklemek için çok önemli adımlar atacağız" diye konuştu.

"Yeni doğan her bebeğin desteklerini annelerin hesaplarına yatıracağız"

Kadınlar için yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Göktaş, "Aile Enstitüsü'nü kurduk, Aile ve Nüfus Politikaları Yüksek Kurulunu kurduk. Bu yıl itibarı ile yeni doğan her bebeğin desteklerini annelerin hesaplarına yatıracağız. Kadınları ev ve iş yaşamı dengesi arasında bir tercih yapmak zorunda bırakmamak için kreşleri ve farklı bakım modellerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bunu yaparsa AK Parti yapar" şeklinde konuştu.

"Yuva kurma yolunuzda sizlere destek olacak bu desteklerden istifade edin"

Gençlere evlilik desteklerinden faydalanması için çağrıda bulunan Bakan Göktaş, "Yeni evlenecek gençlerimize 150 bin liralık 4 yıl vadeli, 2 yıl geri ödemesiz bir desteğimiz söz konusuydu. Biz bunu deprem bölgesinde başlatmıştık. Fakat, Türkiye genelinde gençlerimizden yoğun talepler vardı. 13 Ocak itibarı ile tüm Türkiye gibi Çankırı da bu destekten faydalandı. Gençler, sakın bu desteği ihmal etmeyin, bunu sizler için hayata geçirdik. Yuva kurma yolunuzda sizlere destek olacak bu desteklerden istifade edin" ifadelerini kullandı.

"Sizlerin ailemizle ne gibi derdiniz var"

"Bazıları aile dedikçe rahatsız oluyor" diyen Bakan Göktaş, "Az önce bir metin okudum, 'Amaç kadını dini referanslar içinde hapsetmek' diyor. Sizlerin ailemizle ne gibi derdiniz var? Soruyorum sizlere kardeşlerim, ailemiz bizim geleceğimiz değil mi? Kadınlar konusunda 23 yılda nereden nereye geldik" dedi.

Kongreye AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, AK Parti Çankırı İl Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Bakan Göktaş, daha sonra Çankırı Valiliği'ni ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Bakan Göktaş, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş: 'Aileyi korumak, güçlendirmek ve dinamik nüfus yapımızı desteklemek için çok önemli adımlar atacağız' - Son Dakika

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