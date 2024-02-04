Bakan Göktaş, depremde hayatını kaybedenlerin anısına hatıra ormanında fidan dikti

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, depremde hayatını kaybedenlerin anısına oluşturulan hatıra ormanının ilk fidanını dikerek can suyu verdi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlede ağır hasar alan Adıyaman'ı ziyaret ederek, depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına oluşturulan hatıra ormanında fidan dikim programına katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'na Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ve Adıyaman il protokol üyeleriyle birlikte fidan diken Bakan Göktaş, "Asrın felaketini asrın birlikteliği ile aşıyoruz. Yaraları sarmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. 11 ili etkileyen bu sarsıcı depremlerde devlet olarak ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bakanlık olarak biz de merkez ve taşra teşkilatımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Sosyal yardımlar ve psikososyal desteklerimizle vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Devlet-millet el ele vererek yönettiğimiz bu süreçte güçlü ve büyük Türkiye'nin kimseyi geride bırakmadığını bir kez daha görmüş olduk" diye konuştu. - ADIYAMAN