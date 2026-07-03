Bakan Göktaş: Aile politikaları kararlılıkla sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin sosyal devlet anlayışında önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek, aileyi güçlendirmeye yönelik politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

AK Parti Erzincan İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 24 yılda sosyal hizmetler alanında önemli dönüşümler yaşandığını ifade etti.

Türkiye'nin yalnızca altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla değil, vatandaş odaklı sosyal hizmet politikalarıyla da örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığını belirten Göktaş, özellikle aile odaklı sosyal desteklerin kapsamının genişletildiğini dile getirdi.

Engelli bireylere yönelik evde bakım desteğinin aile bütünlüğünü koruyan önemli uygulamalardan biri olduğunu vurgulayan Göktaş, 2006 yılından bu yana sürdürülen hizmet sayesinde binlerce ailenin desteklendiğini kaydetti.

Türkiye'nin son yıllarda doğurganlık hızındaki düşüş nedeniyle demografik riskle karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Göktaş, "Nüfusun kendini yenileyebilmesi için gerekli doğurganlık oranı 2,1 iken, bu oran geçen yıl 1,42 seviyesine geriledi. Bu nedenle aile odaklı sosyal politikalarımızı daha da güçlendiriyoruz." dedi.

Gençlerin evliliklerini teşvik etmek amacıyla faizsiz evlilik kredisi desteğinin sürdüğünü belirten Göktaş, uygulama kapsamında yaş şartını taşıyan gençlere 120 bin ile 150 bin lira arasında kredi desteği sağlandığını söyledi.

Çocuk sahibi olan ailelere yönelik ilave kolaylıklar getirildiğini ifade eden Göktaş, ilk çocuğunu dünyaya getiren ailelerin kredi borcunun 12 aylık kısmının hibe edildiğini, kalan bölümünün ertelendiğini, iki çocuk sahibi olan çiftlerin kredi borcunun tamamen silinmesine yönelik düzenlemenin de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlattı.

Evlilik desteği programından Türkiye genelinde yaklaşık 100 bin çiftin yararlandığını aktaran Göktaş, "Bu destek sayesinde yaklaşık 200 bin gencimiz yuva kurdu. Program kapsamında evlenen çiftlerimizin dünyaya getirdiği çocuk sayısı ise 14 bine yaklaştı." ifadelerini kullandı.

Genç nüfusun korunmasının Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Göktaş, aileyi güçlendiren sosyal desteklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

Programın ardından partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Göktaş, Erzincan'daki temaslarını Erzincan Belediyesini ziyaret ederek tamamladı. - ERZİNCAN