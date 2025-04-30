Bakan Göktaş: Firmalar, ek indirimlerle gençlere destek verecek - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş: Firmalar, ek indirimlerle gençlere destek verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu indirim protokollerine dahil firmaların mevcut indirimlere ek olarak yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda indirimler sağlayacağını duyurdu. Bakan Göktaş, genç çiftlere yönelik desteklerin artırılacağını belirtti.

30.04.2025 22:49
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Bakan Göktaş: "Firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda indirimler sağlayacak"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu indirim protokollerine destek veren firmaların mevcut indirimlere ek olarak yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda indirimler yapacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri tanıtım programına katıldı. Bakanlık binasında gerçekleşen programda konuşan Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri'ne dahil olan firmaların yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda indirimler sağlayacağını duyurdu. Aile Yılı çerçevesinde başlatılan kampanya ve yardımların oldukça ilgi çektiğini söyleyen Bakan Göktaş, "Aile, bizi biz yapan değerlerin özüdür, kaynağıdır. Bu özü, bu kaynağı korumak, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır. Bu bilinçle 2025 Aile Yılı'nı bir başlangıç yılı ilan ettik. Sadece bir yıl değil, yeni bir vizyon, yeni bir yolculuk başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Aile Yılı'nı ilan ederken vatandaşlarımızla müjdeler paylaşmıştı. Onlardan biri de Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürüttüğümüz Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin 81 ilimizde yaygınlaştırılmasıydı. ve aynı gün Türkiye'nin dört bir yanından evlenecek gençlerimizin başvurularını almaya başlamıştık. Bugün 98 bin çiftimizin başvuruda bulunması projeye gösterdikleri ilginin en somut kanıtıdır" diye konuştu.

"15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik"

Aile ve Gençlik Fonu çerçevesinde başlatılan 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ne başvuru rakamlarını açıklayan Göktaş, "Bugüne kadar 55 bin 296 gencimizin sağlıklı ve güçlü aileler kurmaları için eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan 15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. Nikah tarihleri yaklaştıkça hak sahibi çiftlerimize kredi ödemelerini yapmaya edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda indirimler sağlayacak"

Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri hakkında da bilgi veren Bakan Göktaş, "Şimdi de özel sektörümüzün değerli katkılarıyla her bir çiftimize hayat yolculuklarında yeni imkanlar sunuyoruz. Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri özel indirimlerle temin etmelerini mümkün kılıyoruz. Destek veren firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda indirimler sağlayacak. Bunun yanı sıra yerelde de valiliklerimiz, belediyelerimiz, yerel işletmelerimizle iş birliği yaparak, genç çiftlerimize farklı alanlarda destekler sunmaya devam ediyoruz. Projeden faydalanacak gençlerimiz, e-devlet'ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkandan faydalanabilecek. Bu sayede gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Ekonomi, Gençlik, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş: Firmalar, ek indirimlerle gençlere destek verecek - Son Dakika

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