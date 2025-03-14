Bakan Göktaş: Gazze İçin Kadın ve Çocuk Hakları Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'ta katıldığı iftar programında, "İftarın insanları bir araya getirdiği gibi bizler de bu toplantı vesilesiyle kadınlar ve kız çocukları için daha kapsayıcı bir dünya oluşturma kararlılığımızı yineliyoruz. Bu kararlılığımız, Gazze'de yaşayan kadınların ve çocukların hakları için güçlü bir ses olsun. Onların haklarını savunmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için daha cesur adımlar atmalıyız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından New York'taki Türkevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Göktaş iftar öncesi yaptığı konuşmada, kadınların güvenli, eşit haklara sahip ve topluma tam anlamıyla katılabilen bireyler olması için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesinin kararlılıkla uygulandığını ifade etti. Kadın hakları konusunda küresel iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çeken Bakan Göktaş, Türkiye'nin G20 Dönem Başkanlığı sırasında kurulan ve küresel ekonomi politikalarının merkezine kadın-erkek eşitliğini taşıyan Women 20 (W20) platformunun bu alandaki değişimi hızlandıran önemli bir girişim olduğunu söyledi. Dünya genelinde kadınların karşılaştığı güncel zorluklara dikkat çeken Göktaş, "Başarılarımızı değerlendirirken, önümüzdeki küresel tehditleri de göz ardı edemeyiz. Kalıcı eşitsizlikler, iklim değişikliği, jeopolitik gerilimler ve özellikle yapay zeka başta olmak üzere hızla ilerleyen teknolojik dönüşümler, kadınlar için hem fırsatlar hem de riskler doğurmaktadır. Yapay zeka ve dijital dönüşüm, bazı kadınlara yeni kapılar açarken, eşitsizlikleri daha da derinleştirme tehlikesi de taşımaktadır. Bu nedenle teknolojinin dışlayıcı değil, kapsayıcı bir araç olması için hepimiz sorumluluk almalıyız" dedi.

Türkiye'nin kadın hakları ve eşitliği konusundaki kararlılığının uluslararası platformlarda da güçlü bir şekilde ortaya konulduğunu belirten Bakan Göktaş, bu duruşun Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69. oturumunda da net bir şekilde yansıtıldığını ifade etti.

"Gazze'deki kadın ve çocuklar için daha cesur adımlar atmalıyız"

Bakan Göktaş, konuşmasında Gazze'de yaşanan insani krize de değindi. Göktaş, savaş, çatışma ve zorla yerinden edilme gibi durumların kadınlar ve çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine vurgu yaparak, uluslararası toplumun daha etkin adımlar atması gerektiğini ifade etti. Göktaş, "İftarın insanları bir araya getirdiği gibi bizler de bu toplantı vesilesiyle kadınlar ve kız çocukları için daha kapsayıcı bir dünya oluşturma kararlılığımızı yineliyoruz. Bu kararlılığımız, Gazze'de yaşayan kadınların ve çocukların hakları için güçlü bir ses olsun. Onların haklarını savunmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için daha cesur adımlar atmalıyız. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak hep birlikte daha adil, daha güvenli ve daha eşit bir dünya inşa etmek için el birliğiyle çalışacağız. Kadınların ve kız çocuklarının korkusuz, kendi potansiyellerini gerçekleştirebildikleri ve barışçıl bir topluma katkı sağlayabilecekleri bir dünya kurmak yalnızca bir hayal değil, hepimizin ortak sorumluluğudur" şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, TACCI paneline katıldı

Bakan Göktaş, iftar programı öncesinde Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) tarafından Türkevi'nde düzenlenen "Nesilleri Birleştirmek: Teknolojinin Aile İşletmeleri ve Sosyal Gelişim Üzerindeki Etkisi" başlıklı panele katıldı. Kadınların aile işletmelerindeki rollerinin teknolojik gelişmelerle birlikte değiştiğini belirten Göktaş, kadın girişimciliğinin ekonomik büyüme üzerindeki kritik etkisini şu sözlerle ifade etti:

"Kadın girişimcilerin cesur adımları, yeni iş fırsatları oluşturur ve ekonomik dinamizmi besler. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, ailelerin eğitim ve sağlık alanlarına yaptığı yatırımları artırır. Bunun yanı sıra kadınların ve kız çocuklarının teknolojiye dayalı beceriler edinmesi ve ikiz dönüşüm sürecine dahil edilmesi en büyük önceliklerimiz arasındadır."

Modern dünyada değişen sosyal yapıların ve medyanın aile üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Bakan Göktaş, Türkiye'nin bu konuda attığı adımları şu sözlerle anlattı:

"Hızlı değişen dünyada insanlar giderek yalnızlaşıyor. Medyanın aile yapısını zayıflatabilecek içerikler üretmesi, aile bağlarını sarsıyor. Bu nedenle aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı, değişen ihtiyaçlara yönelik destek mekanizmaları oluşturuyor."

Bakan Göktaş, Türkiye'nin 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini belirterek, bu kapsamda nesiller arası ilişkileri güçlendirme, ekonomik destek sağlama ve sosyal bağları kuvvetlendirme odaklı projeler yürütüleceğini aktardı.

Türk-Amerikan iş birliğine vurgu

Bakan Göktaş, Türkevi'nde ayrıca Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Yönetim Kurulu üyeleriyle de bir araya geldi. Görüşmede Türk diasporasının ABD'deki sosyal ve ekonomik katkıları, Türkiye ile ABD arasındaki toplumsal iş birliği fırsatları ve diaspora faaliyetlerinin daha da geliştirilmesi konuları ele alındı. Bakan Göktaş, Türk-Amerikan toplumunun güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki kültürel ve ticari iş birliğinin artırılması yönündeki çalışmalara önemli destek sağlayacaklarını belirterek, gelecekte daha fazla ortak projeye imza atmayı hedeflediklerini ifade etti. - NEW YORK