Bakan Göktaş: "Genç kızlarımızın önünü açmayı Türkiye Yüzyılı beşeri sermayesini güçlendiren stratejik bir adım olarak görüyoruz"

07.03.2026 23:30
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadının güçlendirilmesi koordinasyon kurulumuzla, politikalarımızı yerelde ve merkezde somut uygulamalara dönüştüren sağlam bir zemin oluşturduk. Bugün, bilimde, teknolojide, yapay zekada, enerjide ve mühendislikte genç kızlarımızın önünü açmayı Türkiye Yüzyılı beşeri sermayesini güçlendiren stratejik bir adım olarak görüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" temasıyla düzenlenen iftar programına katıldı. Şişli'de bulunan bir otelde gerçekleştirilen programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile çok sayıda davetli katıldı.

"Medeniyetimizde kadın, zarafetin yanında dirayetin, şefkatin yanında dirayetin, fedakarlığın yanında kurucu iradenin adıdır"

Kadınların aileyi ayakta tutan bir güç haline geldiğini belirten Bakan Göktaş, "Bugün anlamlı bir başlangıca imza atıyoruz. 8 Mart vesilesi ile kadınların kalkınmadaki gücünü daha da arttıracak yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Böylesine anlamlı bir günde, destekleriyle ve güçlü vizyonuyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımıza ve saygıdeğer Hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum. Her büyük yürüyüş, önce güçlü bir irade ile başlar. Sonra o irade, tarihe atılan bir imzaya dönüşür. Fakat asıl belirleyici olan, o imzanın mühür gibi işlemesidir. İşte kadın, daima o mührün taşıyıcısı olmuştur. Bu toprakların kadınları her daim ocağı kuran, aileyi ayakta tutan asli güç haline gelmiştir. Onlar, emeği ile üretimi büyütmüş, irfanıyla nesiller yetiştirmiş, merhametiyle toplum vicdanını diri tutmuştur. Medeniyetimizde kadın, zarafetin yanında dirayetin, şefkatin yanında dirayetin, fedakarlığın yanında kurucu iradenin adıdır. Tarihimiz bunun sayısız örnekleri ile doludur. Hanım Sultanlar şehirlerimize eserler kazandırmış, hayırseverler vakıf geleneğimizi büyütmüş, kahraman kadınlar en zor zamanlarda vatan yükünü omuzlamışlardır. Bu miras her zaman toplumu ileri taşıyan ve gelecek nesillere yön veren en büyük güç haline getirmiştir ve yakın tarihimiz de bize bunu göstermiştir" şeklinde konuştu.

"Genç kızlarımızın önünü açmayı Türkiye Yüzyılı beşeri sermayesini güçlendiren stratejik bir adım olarak görüyoruz"

Bakan Göktaş, programda yaptığı konuşmasında 28 Şubat sürecinde yaşananlara vurgu yaparak, "Kadınlar, inancından, kimliğinden, hayallerinden vazgeçmemiştir. Sabrın, sebatın ve haksızlığa karşı durmanın değişmez sembolü olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanım; 28 Şubat'ın karanlığından, Türkiye Yüzyılı ufkuna uzanan yürüyüşümüze, kadınların yolunu açan iradenin yolunu açan siz oldunuz. Yasağın yerine hakkı, ayrımcılığın yerine adaleti, vesayetin yerine, millet iradesini hakim kıldınız. Kadınların hakkını ve refahını her alanda varlığını güvence altına alan bu büyük dönüşün, sizin kararlı mücadelenizin eseridir. Bugün kadınlar, bilimde, sanatta, siyasette, akademide, sağlıkta ve teknolojide ortaya koydukları başarılarla Türkiye gücüne güç katmıştır ve bu başarılar son 24 yılda hayata geçirilen reformların en güçlü sonucudur. Bu kararlılığımızın somut adımlarından biri, 2024 yılında uygulamaya aldığımız kadının güçlendirilmesi stratejisi ve eylem planımızdır. Kadının güçlendirilmesi koordinasyon kurulumuzla, politikalarımızı yerelde ve merkezde somut uygulamalara dönüştüren sağlam bir zemin oluşturduk. Bugün, bilimde, teknolojide, yapay zekada, enerjide ve mühendislikte genç kızlarımızın önünü açmayı Türkiye Yüzyılı beşeri sermayesini güçlendiren stratejik bir adım olarak görüyoruz" dedi. - İSTANBUL

