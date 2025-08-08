Bakan Göktaş: "Hedefimiz aileyi güçlü bir toplumun özü haline getirmek"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Türkiye'nin dört bir yanında ailemizi güçlü kılmak, ailemizi dirençli kılmak, her türlü tehditten korumak, değerlerimize sahip çıkmak adına aslında bu yıl bizim için çok çok önemli. Hedefimiz aileyi güçlü bir toplumun özü haline getirmek" dedi.

Bakan Göktaş, bir dizi programa katılmak için Yalova'ya geldi. Göktaş, kentte ilk olarak Yalova Valiliği ziyareti. Vali Hülya Kaya ve il protokolü tarafından karşılanan Göktaş, daha sonra ise MHP İl Başkanlığı ziyaret etti. Bakan Göktaş, sonrasında ise AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. Burada konuşma yapan Göktaş, Türkiye Yüzyılı, Cumhurbaşkanımız liderliğinde, ülkemizi her alanda kalkındıran büyük bir vizyonun aslında adıdır ve bu hedefle bilimden sanayiye, bir çok alt yapıdan aslında pek çok yapıda büyük imzalara, başarılara çok şükür imza attık. Milletimizin desteği ve inancı Türkiye Yüzyılı'nın temellerini, teşkilatımızın alın teri ise o temelleri sağlamlaştıran aslında harcı da oluşturuyor. AK Parti olarak hizmetlerimizle, ülkemizi bir uçtan diğer ucana eserlerle donattık. Biliyorsunuz hakikaten Yalova'da da, ülkemizin başka yerlerinde de benzer şekilde o bölgenin doğasına, yapısına uygun çok güzel hizmetlerimiz var. Türkiye'nin dört bir yanından hiçbir bölgeyi ayırt etmeden çok güzel eserlerle donattık, hizmetler getirdik. Bu hizmetler gün geçtikçe de gelişmeye, geliştirilmeye devam ediyor. Son 20 yılı aşkın sürede her şehre nice dev yatırımlar, her haneye nice hizmetler kazandırdık. Ülkemize yollar, köprüler, hastaneler, okullar, havaalanları, sosyal konutlar ve daha nice değerler kazandırdık" dedi.

Göktaş, Yalova'ya müjdeler

Bakan Göktaş, toplumun tüm kesimlerine dokunan projelere imza attıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sosyal yardımlarla vatandaşlarımızın her birine dokunduk. Devletimizin şefkat elini, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Kadınların eğitimden istihdama hayatım her alanın güçlendirdik. Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve mutlu bir ortamda büyümelerine özellikle önem veriyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayatının her alanında daha rahat hareket edebilmeleri içim çeşitli şekillerde destek olduk. Evde bakım yardımlarıyla yaşlısına, engellisine evde bakan ailelerimiz destek olduk. Bakım ve destek hizmetlerini özellikle güçlendirdik. Yaşlılarımızın huzur ve güven içinde yaşamaları için çeşitli çalışmalar yürüttük. Evde bakım hizmetlerini yaygınlaştırdık. Huzurevlerimiz özellikle Yalova gibi şehirde biliyorsunuz önemli, yatırımlarımızın başında yer alıyor. Yaşlılarımızı gündüzlü hizmetlerimizle de özellikle güçlendirdik. Şehit yakınları ve gazilerimizin her zaman yanlarında olduk. Kuruluşlarımızla 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza, hizmet veriyoruz. Bu kapsamda özellikle Yalova'mız için çalışmalarımız var. Armutlu'ya 44 yatak kapasiteli bir huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi inşallah kazandıracağız. Bunun yanı sıra çok kısa bir süre içinde Çınarcık'ta bir sosyal hizmet merkezimizi açacağız. Bu Yalova'da il sosyal hizmet merkezimizi açacağız. Yalova'ya hayırlı uğurlu olsun. daha Yalovalıların hizmetine sunacağız. Ayrıca Altınova'da da gündüz hizmet ve engelsiz yaşam merkezimizin projelerini çok kısa bir süre içinde inşallah başlatıyoruz. Ben şimdiden, bu yeni kuruluşlarımızın Yalova için hayırlı, uğurlu olsun diliyorum. Roman kardeşlerimize yönelik de farklı çalışmalarımız olacak. Bugün de yarın da Yalovalıların yanına olmaya devam edeceğiz."

Göktaş, büyük Türkiye ailesi olduklarını belirterek, "Bu aileyi güçlü kılmak aslında hepimizin ortak sorumluluğudur. Bunun için 2025 yılını

Cumhurbaşkanımız 'Aile Yılı' olarak ilan etti. Türkiye'nin dört bir yanında ailemizi güçlü kılmak, ailemizi dirençli kılmak, her türlü tehditten korumak, değerlerimize sahip çıkmak adına aslında bu yıl bizim için çok çok önemli. Hedefimiz aileyi güçlü bir toplumun özü haline getirmek. Büyük bir seferberlik başlattık. Hedefimiz, aileyi güçlü bir toplumun özü haline getirmektir. Çünkü biliyoruz ki, güçlü nesiller, güçlü ailede yetişir ve güçlü aileler, güçlü Türkiye'nin teminatıdır" diye konuştu.

Bakan Göktaş, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonuyla da çalışmaların olduğunu ifade etti.

Yalova'ya hizmetlerin süreceğini de sözlerine ekleyen Göktaş, "Çünkü biz, millete hizmeti, hakka hizmet olarak görüyoruz. Çünkü biz, her bir vatandaşımızın huzurunu, refahını, mutluluğunu önceliğimiz olarak biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefler ve vizyon doğrultusunda hep birlikte yürüyeceğiz" dedi. - YALOVA