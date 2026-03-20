Bakan Göktaş: Hiç kimseyi geride bırakmayan anlayışla hareket ediyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz. 80 yaş üstü bütün vatandaşlarımızı, özellikle tek başına yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tekirdağ Polisevi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar'ın da katıldığı törende vatandaşlarla bayramlaşıldı.

'BEREKETLİ BİR AY GEÇİRDİK'

Bayramlaşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Göktaş, "Bugün bayramın birinci günü ve Tekirdağ'dayız. Tekirdağ'da vatandaşlarımızla bayramlaştık. Bayramımız öncelikle tüm İslam alemi için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabb'im nice bayramlara ermeyi nasip eylesin. Bizler de 81 ilde ramazan ayı boyunca gerçekten bereketli bir ay geçirdik. Tüm çalışanlarımızla, 81 ilimizde 610 bin hanemize misafir olduk. Özellikle bakanlığımızın hizmet modellerinden faydalanan engelli ailelerimiz, gazi ve şehit yakınlarımız, çocuklarımız ve koruyucu ailelerimiz, yaşlılarımız, ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Ramazan ayı içerisinde bizler her vatandaşımızın yanında olmaya gayret ettik. İhtiyaçları yerlerinde dinledik. Aynı zamanda modellerimizle ilgili de geri dönüşler aldık. Gerçekten vatandaşımız tarafından büyük bir teveccühle karşılandı. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz" dedi.

'BAYRAM ASLINDA BİZİM EN GÜÇLÜ YANIMIZ'

Bakan Göktaş, "Bugün de aynı zamanda bayramın birinci günü. 80 yaş üstü bütün vatandaşlarımızı, özellikle tek başına yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Tek başına bayram değil, birlikte bayramlar güçlü. Bayram aslında bizim en güçlü yanımız. Ailelerimizle, sevdiklerimizle, ekranlardan uzak uzak geçirilen zamanlar çok kıymetli. Biliyorsunuz; artık malumunuz ekranlar hayatımızın önemli bir parçası. Tıpkı eskisi gibi komşularımızla, ailelerimizi ziyaret ettiğimiz, onlara selam verdiğimiz, özellikle birbirimizi ziyaret ettiğimiz, milli birlik ve beraberlik duygumuzun pekiştiği bir dönemdeyiz. Çatışmadan uzak, savaşsız nice ramazanlar diliyorum. Rabb'im, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu. Bakan Göktaş, daha sonra Zübeyde Hanım Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukları ve yalnız yaşayan Ünsel Çevik'i (80) ziyaret etti.