Bakan Göktaş Iğdır\'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Iğdır ziyareti kapsamında Iğdır Valiliğini ziyaret etti. Bakan Göktaş daha sonra

Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Açılış Töreni ile Iğdır Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi Temel Atma Törenine katılacak. Bakan Göktaş daha sonra ise Iğdır AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. - IĞDIR