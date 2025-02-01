Bakan Göktaş\'tan Şehit Ailesine Ziyaret

Politika

ŞEHİT ŞEYDA YILMAZ'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, daha sonra basına kapalı olarak 2024 yılında İstanbul'da şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas'ta yaşayan ailesini ziyaret etti. Bakan Göktaş, şehit Şeyda Yılmaz'ın annesi Nurgül, babası Mehmet Yağlı ile eşi polis memuru Semih Yılmaz'a başsağlığı dileklerinde bulundu. Bakan Göktaş ardından 18 yıldır 3 çocuğa koruyucu ailelik yapan Nebile ve Ekrem Irkıl çiftini ve çocuklarını ziyaret etti. Bakan Göktaş Irkıl çiftine teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş daha sonra AK Parti Sivas Kadın Kolları 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile çok sayıda partili katıldı.

'HERKES BU ÜLKENİN BİRİNCİ SINIF VATANDAŞI OLDU'

Burada da konuşan Bakan Göktaş, "Biz sadece bir parti değiliz. Biz umudun, istikrarın partisiyiz. Biz kalkınmanın teminatıyız. Tabi bu davada son 23 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devrim niteliğinde hizmetleri hayata geçirdik. Bunları yaparken Cumhurbaşkanımızın AK kadınlar her zaman yanında oldu. Özellikle sosyal politikalarda ve kadın hakları konusunda, aile, çocuk, engelliler ve şehit, gazi konusunda her bir vatandaşımızı yanımıza aldığımız çok önemli reformlar hayata geçirdik. Bunları yaparken de hiç kimseyi geri de bırakmama anlayışıyla hayata geçirdik. Kimse geride kalmadan el birliğiyle yan yana herkes bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı oldu" dedi.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS,