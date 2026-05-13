Bakan Göktaş: Nefes Merkezi ile aileler rahat nefes alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş: Nefes Merkezi ile aileler rahat nefes alacak

13.05.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beylikdüzü'nde açılışı yapılan Nefes Merkezi'nde çocukların 30 güne kadar yatılı kalabileceğini ve atölye faaliyetleri sunulduğunu belirtti. Ayrıca, Çocuk Evleri Sitesi'nde mesleki eğitim atölyesi açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, açılışı gerçekleştirilen Nefes Merkezi'ne ilişkin, "Ailelerimizin özellikle belli ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmelerinin önüne geçilmesi için, çocuklarını 30 güne kadar yatılı olarak bırakabilecekleri hem de atölye faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri çok güzel bir merkezi hayata geçirmiş olduk. Şu anda talepleri almaya başladık." dedi.

Bakan Göktaş, Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "Nefes Merkezi" açılış programına katıldı.

Açılışın ardından merkezde incelemelerde bulunan Göktaş, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Engelliler Haftası içerisinde olduklarını, Türkiye genelinde 24 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engellilere yönelik pek çok hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi.

İstihdamdan hayata katılıma, evde bakım yardımından günlük yaşam becerilerini güçlendirmeye yönelik gündüzlü yaşam merkezlerine kadar birçok alanda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Göktaş, bu çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiklerini ifade etti.

Göktaş, evde bakım yardımı alan, yatağa bağımlı hastası olan, otizmli çocuğu olan ailelerden geçici dönemlerde çocuklarını bırakabilecekleri yatılı kuruluş talebi aldıklarını vurgulayarak, "Nefes Merkezimizle de ailelerimizin özellikle belli ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmelerinin önüne geçilmesi için çocuklarımızı 30 güne kadar yatılı olarak bırakabilecekleri hem de atölye faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri çok güzel bir merkezi hayata geçirmiş olduk. Şu anda talepleri almaya başladık." bilgisini paylaştı.

İstanbul'da yaşayan her bir ailenin çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri, önemli durumlarda çocuklarını bırakabilecekleri güzel bir hizmeti hayata geçirdiklerini ifade eden Göktaş, "Devletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında. Engellilere yönelik her hizmetimizi iyileştirerek devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Göktaş, ardından Beylikdüzü Çocuk Evleri Sitesi'ne geçerek burada "Bir Meslek Bir Gelecek Atölye Açılışı" programına katıldı.

Açılışın ardından incelemelerde bulunan Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, atölyenin devlet koruması altındaki çocuklara mesleki beceriler kazandırmak adına çok kıymetli bir çalışma olduğuna dikkati çekti.

Göktaş, "Burada çocuklarımız 10 aylık bir eğitimden geçiyor. Bununla beraber özellikle istihdam odaklı bir anlayış, bir hareket var. Çocuklarımız 18 yaşına geldiklerinde istihdam garantili bir süreçten geçiyorlar. Kendileriyle görüştük, gerçekten süreçten oldukça memnunlar." ifadesini kullandı.

"Tekstil alanında çocukların kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz"

Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nde 2 yıl önce gastronomi mutfağını hizmete açtıklarını belirten Göktaş, o projenin de mutfak becerilerini geliştirmek ve gastronomi alanında kendini ilerletmek isteyen çocuklara yönelik olduğunu, projedeki süreçten yaklaşık 150 çocuğun geçtiğini aktardı.

Beylikdüzü Çocuk Evleri Sitesi'nde "Bir Meslek Bir Gelecek Atölyesi" projesi kapsamında özellikle el sanatlarında, terzilik ve tekstil alanında bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Göktaş, "Tekstil alanında çocukların kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Çok sıkı bir eğitimden geçiyorlar, hem teorik hem pratik. Aynı zamanda da gelen bütün kumaşlar, sıfır atık anlayışıyla burada onlara veriliyor. Çocuklar buradaki ürünleri, kendi hayal güçlerini de geliştirerek bir ürün ortaya çıkarıyorlar." dedi.

Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Devlet koruması altındaki çocuklarımıza her türlü desteği sağlıyoruz, sağlamaya da devam ediyoruz. Onların özgüvenli, geleceğe umutla bakabilecek çocuklar olabilmesi için bir mesleki becerilerini geliştirmek adına da çok kıymetli bir sosyal sorumluluk projesi. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çocuklarımızı daha özgüvenli, geleceğe umutla bakan ve "İleride ben de yapabilirim' diyebilen çocuklar olarak yetiştirmeye devam edeceğiz."

Programlarının ardından Göktaş, Beylikdüzü'nden ayrıldı.

Kaynak: AA

Engelliler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş: Nefes Merkezi ile aileler rahat nefes alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 05:40:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: Nefes Merkezi ile aileler rahat nefes alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.