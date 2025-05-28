Bakan Göktaş, Sinop\'ta 3. Yaş Üniversitesi Mezuniyet Törenine Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip olan Sinop'ta, aktif ve sağlıklı yaşlanma politikasının başarıyla uygulandığına gerçekten büyük bir memnuniyetle şahitlik ettim" dedi.

Programına ilk olarak Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tazelenme (3.Yaş) Üniversitesi mezuniyet töreni ile başlayan Bakan Göktaş'ı burada Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve protokol üyeleri karşıladı. Bakan Göktaş, Kültür Merkezi'nde düzenlenen program öncesi Sinop Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar ile 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan sergiyi gezdi. Bakan Göktaş, sergiyi büyük bir ilgiyle inceleyerek eser sahipleriyle yakından ilgilendi ve emekleri için teşekkür etti. Mezuniyet töreni Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Program, 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri tarafından sahnelenen tiyatro gösterimiyle devam etti. Öğrencilerin performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

"Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip olan Sinop'ta, aktif ve sağlıklı yaşlanma politikasının başarıyla uygulandığına şahitlik ettim"

Daha sonra programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün değerli büyüklerimizin mezuniyet coşkusunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizlerin heyecanına ortak olmak bizler için gurur verici. Bizlere öğrenmenin yaşının olmadığını tekrardan göstermiş oldunuz. Sizlerin bitmek bilmeyen öğrenme azmi, hayat boyu gelişime verdiğiniz önem hepimize ilham oluyor. Ben bu tören vesilesiyle yeni mezunlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Böylesi kıymetli bir projeyi hayata geçiren sayın valimiz, sayın rektörümüz başta olmak üzere emeği geçen tüm hocalarımıza, il müdürlüğümüze, il milli eğitim müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Sosyal hayata katılmayı arttırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek için projeler geliştiriyoruz. Büyüklerimizin hayat tecrübelerini genç nesillere aktarmayı teşvik eden projeleri hayata geçiriyoruz. Dijital dünya ile uyumlarını kolaylaştırmak, torunları ev sevdikleriyle daha yakın olmalarına imkan sağlıyoruz. Hedefimiz nesiller arası iletişimin güçlenmesine, toplumda sevginin ve muhabbetin çoğalmasına katkı sağlamak. Bugün mezuniyet töreni için bir araya geldiğimiz 3. Yaş üniversitesi de bu yaklaşımımızın aslında çok kıymetli bir parçasıdır. Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip olan Sinop'ta, aktif ve sağlıklı yaşlanma politikasının başarıyla uygulandığına gerçekten büyük bir memnuniyetle şahitlik ettim bugün. Büyüklerimiz dijital becerilerden, sağlığa, sanattan, çevreye kadar pek çok alanda verilen eğitimlerle hayata daha sıkı bağlanıyor. Kendilerini yeniden keşfediyor ve bizlere ilham kaynağı oluyor. Bu vesileyle mezun olan tüm büyüklerimizi bir kez daha kutluyorum. Üniversitemiz geçtiğimiz sene 300 büyüğümüzü mezun etti. Bu yıl da, 200 mezun daha vererek 2 yıl gibi kısa bir sürede 500 kişiye ulaşmış ve önemli bir başarıya imza atmıştır. Ben bu başarıda katkısı olan herkesi tekrardan kutluyorum" dedi.

Bakan Göktaş, evlilik kredisi alan çiftin nikah şahidi oldu

Konuşmaların ardından kep atma töreni gerçekleştirildi. Törene katılan öğrenci ve aileleri büyük bir coşku yaşadı. Mezuniyet töreni, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Bakan Göktaş, mezuniyet programının ardından Sinop'ta Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde evlilik kredisi alan Damla ve İsmail çiftinin nikah törenine katılarak, Vali Mustafa Özarslan ile birlikte çiftin nikah şahidi oldu. Nikah töreninde Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın şahitlik etmesi çifte büyük sevinç yaşattı. Nikahın ardından Damla ve İsmail çiftine takı takan ve evlilik cüzdanlarını teslim eden Bakan Göktaş, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Bakan Göktaş, nikah töreninin ardından Sinop Valiliğini ziyaret ederek burada Vali Dr. Mustafa Özarslan ve il protokolü ile bir araya geldi. Valilik şeref defterini imzalan Bakan Göktaş'a Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan tarafından Sinop'a özgü kotra hediye edildi. Bakan Göktaş, valilik ziyaretinin ardından AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret etti. - SİNOP