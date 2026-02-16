Elazığ\'da Genç Çiftlere 51 Milyon TL Destek

Elazığ Valiliği koordinesinde yürütülen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenen 342 çifte toplam 51 milyon 300 bin TL tutarında destek sağlandı. Programa sürpriz bir telefon bağlantısıyla katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da gençlerin heyecanına ortak oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi ile birlikte Elazığ'da Valilik koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aile ve Gençlik Fonu'ndan 342 kişiye destek sağlanarak, 51 milyon 300 bin liralık kaynak aktarıldı. Aile kurumunu güçlendirmek ve gençlerin evlilik süreçlerindeki maddi yüklerini hafifletmek amacıyla hayata geçirilen projeler, düzenlenen "Aile Buluşmaları" programında ele alındı. Kültürpark Mamuratül El-Aziz Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sağlanan dev mali desteğin yanı sıra devletin zirvesinden gelen sürpriz telefon bağlantısı salonda büyük ilgiyle karşılandı. Program esnasında Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları aracılığıyla salona bağlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç çiftlere seslendi. Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun temel amacının güçlü aile temelleri atmak olduğunu belirterek, sosyal devlet anlayışıyla her zaman gençlerin ve ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Bakan Göktaş, "Çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle birlikte olmak, geleceğimizi birlikte inşa eden gençlerimizle aynı heyecanı paylaşmak istedik. Sizler güvenle, umutla bu yola çıktınız. Bizler de güçlü yuvalar kurmanıza vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Genç çiftlerimizin ve ailelerinin her zaman yanlarında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Sosyal desteğin en güzel tarafı, gençlerimizin ve ailelerimizin yanında olabilmektir. Tüm çiftlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Hepinize huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum. Mutlu bir hayat sürmenizi temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

2025 "Aile Yılı" kapsamında belediye olarak sundukları katkıları açıklayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, "12. Kalkınma Planı'nda kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan, milli ve manevi değerlerin taşıyıcısı olan ailenin her türlü zararlı eğilimden korunması, sağlıklı nesillerin yetişmesi, dinamik nüfus yapısının ve kalkınmanın istikrarlı bir biçimde sürdürülmesi temel amaç olarak belirlenmiştir. 2025 yılında ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinlikler ve projeler hayata geçirilmiş, ailenin önemi ve toplumsal etkileri ön plana çıkarılmıştır. Yıl boyunca gerçekleştirilen etkinlikler ve projeler aile yapımızın korunmasına ciddi katkılar sunmuştur. 2025 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile Yılı münasebetiyle bizler de Elazığ Belediyesi olarak sürece katkı sunmak amacıyla ilimizde evlenmek isteyen çiftlerimize yönelik çeşitli desteklerde bulunduk. Bu kapsamda belediyemiz tarafından 2025 yılında nikah kıyan 907 ailemizden hizmet bedeli almadık. Evlenmek üzere belediyemize ait salonda düğün yapan 65 çiftimize yüzde 30 indirim yaptık. Bugünkü etkinliğimizde ise 2025 Aile Yılı'nda evlenmek için Aile ve Gençlik Fonu'ndan kredi kullanan 57 çiftimiz ile 'Aile Buluşmaları' kapsamında bir araya geldik" diye konuştu.

Programda teknik detayları paylaşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, "Şehrimizde düzenlenen gençlerimizle Aile Buluşması programına hepiniz hoş geldiniz. Aile, milli ve manevi değerlerimizi, kimliğimizi, kültürel birikimimizi ve kuşaklar arası aktarımımızı sağlayan en temel kurumdur. 2025 yılı içerisinde ilgili kurumlarımızla birlikte ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu kapsamda özellikle ekonomik anlamda gençlerimize katkı sunacak projeleri hayata geçiriyoruz. Aile ve Gençlik Fonu çerçevesinde 2025 yılında Aile ve Gençlik Fonu'ndan 342 kişiye destek sağlanarak, 51 milyon 300 bin liralık kaynak aktarıyoruz. Amacımız, gençlerimizin sağlam temeller üzerinde yuva kurmalarına katkı sunmak ve aile yapımızı daha da güçlendirmektir" şeklinde konuştu.

Program, protokol üyelerinin hediye takdim ettiği gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alarak evlenen Enes ve Elif Köse ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere destek veren herkese teşekkür etti. - ELAZIĞ