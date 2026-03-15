Bakan Göktaş'tan İslamofobi Açıklaması
Bakan Göktaş'tan İslamofobi Açıklaması

15.03.2026 17:07
Bakan Göktaş, İslamofobi ile Mücadele Günü'nde ayrımcılığa karşı ortak sorumluluk vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" nedeniyle paylaşımda bulundu.

Bakan Göktaş, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İslamofobi yalnızca bir önyargı değil, açık bir ayrımcılık ve nefret suçudur. Ne yazık ki bugün dünyanın pek çok yerinde Müslümanlar, inançları, kimlikleri ve değerleri sebebiyle sistematik ayrımcılığa, nefret söylemine ve dışlanmaya maruz kalmaktadır. İslam dünyasında yaşanan krizlere yönelik sergilenen çifte standartlı yaklaşımlar da bu ayrımcı zihniyetin uluslararası düzeyde nasıl kök saldığını açıkça göstermektedir. Bu nefret dilini normalleştirmeye çalışan anlayışa karşı sessiz kalmak mümkün değildir. İslamofobi ile mücadele yalnızca Müslümanların değil, insan haklarına, adalete ve birlikte yaşama kültürüne inanan herkesin ortak sorumluluğudur. Daha adil bir dünya için İslamofobi'ye karşı güçlü ve kararlı bir duruş sergilemeye devam edeceğiz. Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'nün bu konuda küresel farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş'tan İslamofobi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bakan Göktaş'tan İslamofobi Açıklaması - Son Dakika
