Bakan Göktaş'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının kadına yönelik şiddetin önünü açtığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

15.12.2024 23:06  Güncelleme: 23:19
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda başlayan bütçe maratonu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri ile devam ediyor.

Yürütme adına söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının kadına yönelik şiddetin önünü açtığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

"SÖZLEŞMEDEN ÇIKMANIN ŞİDDETİ ARTIRDIĞINI İDDİA ETMEK ART NİYETLİ BİR YORUMDUR"

Göktaş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Şunu özellikle vurgulamak isterim ki kadın yönelik şiddetle mücadelemiz bir insan hakları mücadelesidir. Biz kadına yönelik şiddetle kapsamlı bir mücadele yürütürken bugün ne yazık ki bu mücadelemizi ısrarla İstanbul Sözleşmesi üzerinden dar bir çerçeveye hapsediliyor. Ülke olarak kadına yönelik şiddetle mücadelemiz tek bir sözleşmeyle başlamadığı gibi ona bağlı olarak da kesintiye uğraması asla söz konusu değildir. Sözleşmeden çıkmanın şiddeti artırdığını iddia etmek art niyetli bir yorumdur. Bu iddia herhangi bir bilimsel veriye de dayanmamaktadır.

"6284 SAYILI KANUNUN UYGULANMASININ EN YAKIN TAKİPÇİSİ BİZİZ"

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Dair Kanun ile bu konuda dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki bir düzenlemeye sahip olduğumuzu da vurgulamak isterim. Bu güçlü kanunumuzun etkin bir şekilde uygulanmasının en yakın takipçisi biziz. Bunun yanı sıra 2020'den sonra kadına yönelik şiddet uygulayanlara yönelik cezaları ağırlaştıran, kapsamını genişleten yine biz yaptık, biz. Ve halihazırda tüm kurumlarımızla iş birliği ve eş güdüm içinde proaktif bir yaklaşım ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz."

Bakan Göktaş\'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Sebahattin Yakar:
    bunlar milleti yoksullastlrlp yardim yapıyorlar sonrada oy istiyorlar uyanın artlk bunlarln ne olduğunu anlayln 59 17 Yanıtla
    Samet Aldemir:
    bizim insanimiza mustehak insan hakettiği şekilde yaşarmış hala onlara oy verenler düşünsün 41 10
  • Samet Aldemir:
    6284 rezalet bı yasa tamamen kadına yönelik çıkarılmış bı yasa, siz erkegi dışladığıniz için kadin cinayetleri arttı, böyle yasa olmaz adalet herkes için lazım onuda kendi cikarlariniza alet ettiniz 49 3 Yanıtla
  • Reyhan Gök:
    aile sosyal yardımlaşma bakanı hanım efendi benim ne evim ne araban ne atsam var ev hanımıyım muhtacım eşim elinden emekli bir esnaf Bağ-Kur unu kendi ödüyor dükkan kira ama acimadiniz aile desteği benden kestiniz hiç bir gelirim yokken evi arabası geliri yüksek kişilerden kesmediniz sizin adaletiniz bu devlet yoksula acımıyor Muş bunu anladım 29 6 Yanıtla
    Çelikk:
    Reyhan Hanım Eşiniz Emekli Ne Kadar Alıyor Onuda Söyleyin Bilelim?? 11 9
  • Erkut Köse:
    belli cezaları arttırdığınız o yüzden hala devam ediyor kadın cinayeti ve şiddeti adamları ev hapsiymiş yok uzaklaştırma gibi saçma şeyler sunarsanız yine devam ediyorlar 24 3 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Erken seçim olsun 12 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Reyhan Hanım Eşiniz Emekli Ne Kadar Alıyor Onuda Söyleyin?? 3 12 Yanıtla
  • Reis 13:
    ablanizin pıttigi size kurban olsun.son söz.:))))) 9 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hadi bakalım 4 1 Yanıtla
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