Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye stratejik adım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye stratejik adım

Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye stratejik adım
16.06.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda ülkenin ortak geleceği açısından stratejik ve kritik bir adım olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda ülkenin ortak geleceği açısından stratejik ve kritik bir adım olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Babalar Günü dolayısıyla 'Kahraman Yetiştiren Babalar' programını düzenledi. Bakan Mahinur Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşen programa şehit babaları, gazi babalar ve yakınları katıldı. Program, Göktaş'ın konuşması ile başladı.

Stratejik ve kritik dönüm noktası Terörsüz Türkiye süreci

Konuşmasına babaların Babalar Günü'nü kutlayarak başlayan Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda ülkenin ortak geleceği açısından stratejik ve kritik bir adım olduğunu belirtti. Sürece ilişkin gerekli çalışmaların yürütüldüğünü, TBMM bünyesinde oluşturulan komisyonda sivil toplum kuruluşları, gaziler ve uzmanların görüşlerinin alındığını ifade eden Göktaş, amacın Türkiye'yi kalıcı olarak terörün yükünden kurtarmak olduğunu söyledi.

Toplumsal iyileşme ve yeniden inşa sürecinin de el birliğiyle yürütüleceğini vurgulayan Göktaş, artık yeni acıların yaşanmasını ve kan dökülmesini istemediklerini, çocukların daha huzurlu, müreffeh ve barışın hakim olduğu bir gelecekte yaşamalarını hedeflediklerini kaydetti.

Şehitler ve gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını dile getiren Göktaş, şehitlerin ve gazilerin aziz hatıralarına zarar verecek hiçbir girişime izin vermeyeceklerini, devletin her zaman şehit aileleri, gaziler ve terörden etkilenen vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Gazilerin tecrübelerini genç nesillere aktarmasını önemsediklerini de belirten Göktaş, Türkiye genelinde gazilerin okullarda gençlerle bir araya gelerek yaşadıklarını paylaştığını, bu buluşmaların vatan sevgisi ve milli bilincin gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük değer taşıdığını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Güvenlik, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye stratejik adım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı
10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı 10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı
Rusya’da stratejik bombardıman uçağı düştü Rusya'da stratejik bombardıman uçağı düştü
Seyir halindeki otomobile açılan ateşte başından vurulan kadın hayatını kaybetti Seyir halindeki otomobile açılan ateşte başından vurulan kadın hayatını kaybetti
ABD’den İsrail’e: Lübnan’dan kademeli olarak çekil ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi küresel bir seferberliğe dönüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi küresel bir seferberliğe dönüştü

18:36
Maç biter bitmez İran Milli Takımı’na skandal talimat
Maç biter bitmez İran Milli Takımı'na skandal talimat
18:15
Konya’da İtalya’ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
18:11
Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor
Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor
18:02
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka Ekipler bile gördüklerine inanamadı
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka! Ekipler bile gördüklerine inanamadı
17:29
Arkadaşının kızını “Sana eşofman aldım“ diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Arkadaşının kızını "Sana eşofman aldım" diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 21:16:37. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye stratejik adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.