Bakan Göktaş: Türkiye'nin Demografik Dönüşümüne Karşı Önemli Çalışmalar Yapıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Göktaş: Türkiye'nin Demografik Dönüşümüne Karşı Önemli Çalışmalar Yapıyoruz

Geniş Video İzle

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Yaşlanan bir nüfusa sahibiz, dünya yaşlanıyor, Türkiye de yaşlanıyor" "Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli tehdit olarak gördüğümüz demografik dönüşüme karşı nüfus konusunda çok önemli çalışmalar hayata geçirdik" Aile ve Sosyal...

23.03.2025 01:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Yaşlanan bir nüfusa sahibiz, dünya yaşlanıyor, Türkiye de yaşlanıyor"

"Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli tehdit olarak gördüğümüz demografik dönüşüme karşı nüfus konusunda çok önemli çalışmalar hayata geçirdik"

AFYONKARAHİSAR - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünyanın ve Türkiye'nin yaşlandığını ifade ederek, "Genç ve dinamik nüfus yapımızı diri tutmak ve canlı tutmak adına ve Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli tehdit olarak gördüğümüz bu demografik dönüşüme karşı nüfus konusunda çok önemli çalışmalar hayata geçirdik" dedi.

Bakan Göktaş, temaslar bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da partisinin sahur programına katıldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı 'Aile yılı' olarak ilan ettiğini kaydetti. Ailenin önemine dikkat çeken Bakan Göktaş, "Çünkü ailemiz, geleceğimiz. Yaşlanan bir nüfusa sahibiz. Dünya yaşlanıyor, Türkiye de yaşlanıyor. Biz de genç ve dinamik nüfus yapımızı diri tutmak ve canlı tutmak adına ve Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli tehdit olarak gördüğümüz bu demografik dönüşüme karşı nüfus konusunda çok önemli çalışmalar hayata geçirdik. Daha bu yıl 'ailemiz, geleceğimiz' dedik. Geleceğimizi güvence altına alan çalışmaları hayata geçirdik. Çünkü aile küresel tehditle karşı karşıya. Aile değerleri hedef alınıyor. Aile kurumu hiç olmadığı kadar itibarsızlaştırıyor. Biz de 2025 aile yılında da aileyi hak ettiği değeri taşımaya kararlıyız" diye konuştu.

"Doğum destek sistemi bu hafta meclise geliyor"

3 çocuk konusunda sadece Türkiye'de değil dünya ülkelerinde de çalışma yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Doğum destek sistemimizi güçlendirecek. Yani bu hafta da inşallah mecliste görüştükten sonra hayata geçecek. İlk bebek bu yıl doğan, ilk çocuğu olan ailelere bin liralık tek seferlik yardımımız hayata geçiyor. İkinci çocuğu olana bin 500 lira annenin hesabına. Üçüncü çocuğu olana beş bin lira annenin hesabına aidat desteği hayata geçiriyoruz. Vekillerimize sundukları destekten dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Tabii en büyük desteğimiz şüphesiz Cumhurbaşkanımıza. Çünkü ailemiz, geleceğimizdir. Sadece bugün değil iki bin yediden beri üç çocuk politikasından bahsetti Cumhurbaşkanımız çok vizyoner bir dünya lideri, çok vicdaner olduğu için 2007'den bu yana üç çocuk dediğinde bazı kesimler ne dedi? 'Görüyor musun? Çocuğumuza da karışıyor.' Bugün üç çocuk, aslında ne kadar önemli ve değerli olduğunu bütün dünya konuşuyor. Avrupa da konuşuyor, Amerika da konuşuyor. Güney Kore bu yönde çalışmalar yürütüyor."

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş: Türkiye'nin Demografik Dönüşümüne Karşı Önemli Çalışmalar Yapıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

03:52 İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı
03:41 Saraçhane’deki protestolarda polise asitli saldırı Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı
03:12 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi
01:32 RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
23:51 İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
08:39 Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
08:36 Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 05:28:14. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: Türkiye'nin Demografik Dönüşümüne Karşı Önemli Çalışmalar Yapıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement