Politika

Bakan Göktaş, Türkiye Yaşlı Profili Araştırması verilerini paylaştı

Bakan Göktaş:

"Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,2'ye yükseldi"

"Türkiye'de 1 milyon 669 bin 270 yaşlı tek başına yaşıyor"

"Yaşlıların yüzde 86,6'sı evde yalnızken kendini güvende hissettiğini söylüyor"

"İnternet kullanan yaşlıların oranı yüzde 40,7'ye yükseldi"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması" verilerini paylaştı.

Ankara 75'inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması" verilerini paylaştı.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "yaşlı dostu bir toplum inşa etme" çabalarının sürdüğünü söyledi.

Araştırmanın üç temel amacı olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Birincisi, bilgelikleriyle geleceğimizi şekillendiren yaşlılarımızın hayatlarına dair kapsamlı bir bakış açısına sahip olmak. İkincisi yaşlılarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini daha iyi anlamak" ifadesini kullandı.

Üçüncü temel amacı açıklayan Bakan Göktaş, "Bu ihtiyaç ve taleplere yönelik daha etkili sosyal politikalar geliştirmek. Bu amaçlar çerçevesinde Türkiye'de ilk kez böyle bir araştırma gerçekleştirdik" dedi.

Araştırmanın 50 yaş üzeri ve en az bir kişinin bulunduğu 22 bin 640 haneden gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Çalışmamızı; demografik bilgiler, çalışma hayatı ve ekonomik durum, sağlık, bağımsız yaşam, bakım ve sosyal yardımlar, çevre, toplumsal hayata katılım, yaşam memnuniyeti, afet ve acil durumlar, yaşlı hakları ve ayrımcılık olmak üzere 10 başlık altında topladık."

Araştırmadan elde edilen bulguları işaret eden Bakan Göktaş, "Türkiye'de yaşlı nüfusun psikolojik, sosyokültürel ve sosyoekonomik profili ile yaşam koşullarını detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Bu bulgular aynı zamanda bizlere, yaşlıların karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek ve yaşam kalitelerini artırmak için neler yapacağımıza dair önemli ipuçları sunuyor" ifadelerini kullandı.

Dünya nüfusunun hızla yaşlandığına dikkati çeken Bakan Göktaş, Türkiye'nin genç nüfus bakımından zengin bir ülke olmasına rağmen nüfusunun da yaşlandığını belirtti.

"Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,2'ye yükseldi"

Türkiye'de yaşlı nüfusun son 5 yılda yüzde 21,4 oranında artarak 8 milyon 722 bin 806'ya ulaştığını söyleyen Bakan Göktaş, "Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2018 yılında yüzde 8,8 iken, 2023 yılında bu oran yüzde 10,2'ye yükseldi. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranımızın 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3 ve 2060 yılında yüzde 22,6 olacağı öngörülüyor" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'de 1 milyon 669 bin 270 yaşlı tek başına yaşıyor"

Yaşlılık alanında yapılan çalışmaların toplumsal açıdan büyük önem arz ettiğini dile getiren Bakan Göktaş, "2023 yılı itibariyle Türkiye'de bulunan 26 milyondan fazla hanenin 6 milyon 458 bin 465'inde en az bir yaşlımızın yaşadığı tespit edildi. Diğer bir ifadeyle, her 4 haneden 1'inde en az bir yaşlı bulunuyor. Türkiye'de 1 milyon 669 bin 270 yaşlı tek başına yaşıyor" ifadelerine yer verdi.

"Yaşlıların yüzde 86,6'sı evde yalnızken kendini güvende hissettiğini söylüyor"

Yalnız yaşayan yaşlıların yüzde 74'ünün kadınlardan oluştuğunu anlatan Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu bulgu, yalnız yaşayan yaşlı kadınların ekonomik ve sosyal refahı için politikalar geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Yaşlıların yüzde 86,6'sı evde yalnızken kendini güvende hissettiğini belirtiyor. Bu bulgu bizim için oldukça sevindirici, ancak yine de olası risklere karşı sosyal destek mekanizmaları üzerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"İnternet kullanan yaşlıların oranı yüzde 40,7'ye yükseldi"

Araştırma sonuçlarına göre internet kullanan yaşlıların sayısının arttığına dikkati çeken Bakan Göktaş, "2018 yılına baktığımız zaman internet kullanan yaşlıların oranı yüzde 17 iken, bu oranın 2023 yılında yüzde 40,7'ye yükseldiğini görüyoruz. Bu oranı daha da artırmak için, yaşlıların dijital okur-yazarlığı alanında yürüttüğümüz hizmetleri arttırarak çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yaşlıların yüzde 51.9'u ileri yaş dönemlerinde evinde bakım hizmeti almayı ya da gündüzlü bakım hizmeti alarak evinde kalmayı tercih ettiğini söyleyen Bakan Göktaş, "Ayrıca yaşlıların yüzde 16,4'ünün evde bakım desteğine ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, evde bakıma destek ve gündüzlü bakım hizmetlerinin yaşlılarımız açısından önemli olduğunu gösteriyor. Biz de Bakanlık olarak, bu konudaki çalışmalarımızı genişletmek için gerekli planlamalarımızı yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, araştırmaya göre yaşlıların yüze 64'ünün mutlu olduğunu dile getirirken yüzde 82'sinin ise sağlıklı olmayı mutluluk sebebi yüzde 64'ünün ise kendilerini en çok mutlu eden şeyin aileleri olduğunu söyledi.

Yaşlıların yüzde 64'ü nünün torunları ile her gün ilgilendiğini söyleyen Bakan Göktaş, "Bu veri, aile bağlarının gücünü koruduğunu ve kuşaklar arası aktarımın sürdüğünü göstermesi açısından son derece kıymetli. Yaşlıların %40,6'sı komşularıyla her gün görüşüyor. Yaşlılarımıza destek olan en önemli aktörlerden biri, komşuları. Komşuluk ilişkilerimizin kıymeti burada kendini bir kez daha gösteriyor" ifadesini kullandı.

Son seçimlerde yaşlıların oy kullanma oranının yüzde 91,3 olduğunu anlatan Bakan Göktaş, "Bu bulgu da bize, yaşlılarımızın siyasi hayata fikirleriyle katılmak istediklerini gösteriyor. Siyasi hayata bu denli katılım gösteren yaşlılarımız yüzde 81,9 oranıyla da toplumun yaşlıların deneyimlerinden faydalanması gerektiğini düşünüyor" diye konuştu.

Bilgilendirme toplantısının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Bunun yanı sıra Bakan Göktaş, yaşlı bakımevinde yaşayan vatandaşların hazırladığı el emeği ve göz nuru takı, resim, saat gibi ürünlerden oluşan sergiyi gezdi.