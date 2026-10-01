Bakan Güler Azerbaycan tatbikatında 'Hazır ol cenge' demekten başka şansımız yok dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Güler Azerbaycan tatbikatında 'Hazır ol cenge' demekten başka şansımız yok dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'daki Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nda askerlere hitap etti. Güler, bölgedeki durumları göz önünde bulundurarak 'Hazır ol cenge' demekten başka şanslarının olmadığını, sulh içinde yaşayacaklarını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'da gerçekleştirilen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri kapsamında askerlere yaptığı hitabında, Atalarımız ne demiş: 'İstiyorsan eğer sulh-u salah, hazır ol cenge'. Bölgemizdeki durumların hepsini göz önünde bulundurarak 'Hazır ol cenge' demekten başka bir şansımız yok" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ile Azerbaycan'da gerçekleştirilen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri kapsamında askerlere hitap etti.

Beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile tatbikatı izleyen Bakan Yaşar Güler, "Sayın Bakanlar, Değerli Kardeşlerim, bugün sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ve özellikle Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistanlı kardeşlerimizin hem planlaması hem de icrasında mükemmel bir tatbikatı başarıyla bitirdiğini ifade etmek istiyorum. Ben öncelikle bütün tatbikata katılan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Atalarımız ne demiş: 'İstiyorsan eğer sulh-u salah, hazır ol cenge'. Bölgemizdeki durumların hepsini göz önünde bulundurarak 'Hazır ol cenge' demekten başka bir şansımız yok. En iyi şekilde hazırlanacağız ama sulh içinde yaşayacağız. Ben bir kez daha hem planlamayı yapan kardeşlerimi hem de bugün başarıyla tatbikatımızı icra eden karacılar, denizciler, havacılar ve Komuta Kademelerini hepsini can-ı gönülden tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Hoşça kalın" dedi.

Kaynak: İHA
Milli Savunma BakanıYaşar GülerAzerbaycanDiplomasiPolitikaSavunmaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Doktor da bunu yaparsa “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu Doktor da bunu yaparsa! “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu
16:42
20 yılda mucize yarattı Yok edilen orman yeniden hayat buldu
20 yılda mucize yarattı! Yok edilen orman yeniden hayat buldu
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
16:18
Ortalığı karıştıran görüntü Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
16:02
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
15:28
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu! Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 17:06:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakan Güler Azerbaycan tatbikatında 'Hazır ol cenge' demekten başka şansımız yok dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei