Bakan Güler Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda İncelemede Bulundu

Bakan Güler 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler, denetlemelerin ardından Elazığ Valiliğini ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından beraberindeki heyetle Elazığ Belediyesi'ne giden Güler, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.