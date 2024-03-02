Bakan Güler, IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili arasındaki görüşmede güncel konular ele alındı.
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, yerel seçimlerde sandığa gitmek istemeyenlerin olabileceğini belirterek bunun bir çözüm olmadığını, kendilerine şans verilmesini istediklerini belirtti. Tugay, seçim çalışmalarını Menemen'de sürdürdü ve tarımın teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca DEM Parti ile ittifak yapıldığı yönünde söylemlerin olduğunu da kaydetti ve sandığa gitmemenin çözüm olmadığını vurguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Niğde'deki Kale Bölgesi Yenileme ve Koruma Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar çok da büyük bir para harcandığını ve toplamda 1 milyar lirayı geçen bir projeleri olduğunu belirtti. Özhaseki, bölgenin turizm destinasyon merkezi olacağını ve çalışmaların iyi bir noktaya geldiğini ifade etti.
Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Oramiral Sir Keith Blount, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Bayraktaroğlu, Blount'u makamında ağırladı.
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Anadolu Ajansı'nın 'Kanıt' kitabında yer alan fotoğrafların İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği savaş suçlarının kanıtı olduğunu belirtti. Maliki, AA çalışanlarına hayatlarını riske atarak bu fotoğrafları elde etmeleri için teşekkür etti ve İsrail'in suçlarını hatırlatıcı olarak kullanmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca Maliki, Batılı ülkelerin Filistinlilere yönelik tutumunu eleştirerek, Batı'nın hala sömürgecilik döneminde yaşadığını ve Filistin halkının hayatının önemsiz görüldüğünü ifade etti. Maliki, Gazze'deki durumun aciliyetine dikkat çekerek ramazan ayından önce ateşkes ilan edilmesini umduğunu belirtti ve Gazze'nin Filistin yönetimi tarafından yönetileceğini vurguladı.
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen 'Balkanlar'da Sınamalar ve Fırsatlar' başlıklı panelde bölge ülkelerinin AB üyelik süreçleri ve AB'den beklentileri ele alındı. Panelde Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya dışişleri bakanları ile İngiltere'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, bölgenin AB entegrasyonu ve ortak geleceği konusunda görüşlerini paylaştılar.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, bugün projelerini ve İstanbul vizyonunu kamuoyuna açıklayacak. Aday tanıtım toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu belirterek, "Türkiye, Orta Doğu'nun ve bölgesindeki ülkelerin güvenlik noktasında ilk başvurduğu, diplomatik krizlerde kapısı ilk çalınan, ekonomik problemlerde ilk yardım istediği hami...
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, ANTSU projesi ile Antalyalılara ucuz su sağladıklarını belirtti. Ayrıca, Kumluca'ya yapılan yatırımlar ve hizmetler anlatıldı.
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Arvas, beş yıllık milletvekilliği süresince kente yapılan hizmetlerden bahsederek, su sorunu, tarım ve madde bağımlılığı gibi konularda çözümler ürettiklerini belirtti. Arvas, kenti AK belediyecilikle buluşturmanın zamanının geldiğini ve projelerle halkın teveccühünü kazanmak istediğini ifade etti.
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