Bakan Güler: Karada, havada, denizde, sınır hattında ve siber alanda tedbirlerimizi artırdık

Bakan Güler: Karada, havada, denizde, sınır hattında ve siber alanda tedbirlerimizi artırdık
11.03.2026 19:30
ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE İFTARMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler, öğretmenevinde şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde buluştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, öğretmenevinde şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde buluştu. Bakan Güler, terörle mücadelede son yıllarda elde edilen tarihi başarıların ülke ve milletin güvenliğinin temin edilmesi bakımında son derece önemli sonuçlar ortaya çıkardığını söyledi. Terör örgütlerinin hareket kabiliyetinin büyük ölçüde sınırlandırıldığını, hudut emniyetinin güçlü bir şekilde tesis edildiğini belirten Bakan Güler, "Aziz şehitlerimiz en kıymetli varlıkları olan canlarını, vatan ve bayrak uğruna feda ederek bizlere bağımsız bir ülke, onurlu bir gelecek bırakmışlardır. Onların geride bıraktığı emanet hepimiz için hem aziz bir hatıra hem de büyük bir sorumluluktur. Şehitlerimize yoldaş kahraman gazilerimiz ise bu milletin gurur nişanesi olarak fedakarlığın ve yurt sevgisinin yaşayan timsalleridirler. Onların emeklerine sahip çıkmak ve fedakarlıklarını daima minnetle yad etmek de bizim için en önemli görevdir. Elbette bu büyük fedakarlığın en ağır yükünü şehitlerimizin ve gazilerimizin siz kıymetli aileleri taşımaktadır. Sizlerin sabrı, metaneti ve vakur duruşu milletimizin ortak hafızasında çok özel bir yere sahiptir. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki siz şehit ve gazi ailelerimiz başımızın tacısınız. Bu yüzden her zaman yanınızda durmaya ve daima sizlere destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN DOSTLUĞU VE YAPICI ÇABALARININ KIYMETİNİN BİLİNMELİ

Yakın coğrafya başta olmak üzere tüm dünyada kritik gelişmelerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönemin yaşandığını ifade eden Güler, şunları söyledi:

"Yakın coğrafyamız başta olmak üzere tüm dünyada kritik gelişmelerin yaşandığı risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönemi yaşıyoruz. Buna bağlı olarak da savunma ve güvenlik konuları her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Nitekim 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in komşumuz İran'a yönelik başlattığı kapsamlı saldırılar buna mukabil İran'ın bölge ülkelerini hedef alan misillemeleri güney coğrafyamızı büyük bir tehlike sarmalına sürüklemiştir. Türkiye olarak çatışmaların sonlanması için diplomasi ve çözüm odaklı yaklaşımımızı sürdürürken aynı zamanda ülkemizin, hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği için gereken tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle alıyoruz. Özellikle vurgulamalıyım ki nitelikli ve disiplinli personeli, modern silah ve teçhizatı, etkin, saygın ve caydırıcı özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu coğrafyanın en güçlü ordularının başında gelmektedir."

YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI ARALANDI

Terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırma kararlılığında olduklarını kaydeden Güler, "Yakın bölgemizde yaşanan bu çatışma ortamında güvenlik açısından gerekli tüm önlemleri alırken iç cephemizi tahkim etmek amacıyla da Terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırma kararlılığımız devam etmektedir. Başta şehit ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları olmak üzere kahraman ordumuzun ve kahraman güvenlik güçlerimizin gayretleriyle terörle mücadelede elde edilen tarihi başarılar ülkemizin geleceği açısından yeni bir dönemin kapısını da aralamıştır. Devletimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefi güvenlik ve huzurun kalıcı hale gelmesi kadar; Malazgirt'ten beri bu aziz topraklarda devam eden kardeşliğimizin ebedi kılınması, çocuklarımızın, terörün gölgesinden uzak bir ülkede büyümesi, ülkemizin daha fazla gelişmesi ve kalkınması ve tüm vatandaşlarımızın refah payının artması anlamına da gelmektedir. Bu konuda devletimizin duruşu açıktır ve herhangi bir tereddüt söz konusu değildir. Bu kapsamda sahadaki gelişmeleri dikkatle takip ediyor çalışmalarımızı planlı biçimde sürdürerek gerekli tedbirlerimizi her zaman ki kararlılığımızla alıyoruz" diye konuştu.

ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA KESİNLİKLE LEKE DÜŞÜRMEYECEK

Atılan adımların şehitlerin aziz hatıralarına kesinlikle leke düşürmeyeceğini belirten Güler, "Altını çizmek isterim ki bu süreçte atılan ve atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına kesinlikle leke düşürmeyecek gazilerimizin onuruna ve emeklerine asla zarar vermeyecek niteliktedir. Hedefimiz açık ve nettir. Artık tek bir evladımızı kaybetmediğimiz huzurun kalıcı kardeşliğin ve iç cephenin güçlü olduğu bir Türkiye. Nitekim son yıllarda terör örgütlerinin eylem kapasitesinin sonlandırılmasıyla tehdit ortamı yerini huzura bırakmıştır. Bu sayede bölge illerimiz de hak ettiği yatırımları daha fazla ve güvenli bir şekilde almaya başlamıştır" dedi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Politika, Güvenlik, Savunma, İftar, Son Dakika

