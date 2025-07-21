Bakan Güler, Makedonya Genelkurmay Başkanı\'nı Kabul Etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski'yi kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski'yi kabul etti. Kabulde, Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" denildi.