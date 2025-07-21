MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski'yi kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski'yi kabul etti. Kabulde, Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" denildi.
Son Dakika › Politika › Bakan Güler, Makedonya Genelkurmay Başkanı'nı Kabul Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?