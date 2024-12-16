Bakan Güler, Nijerli mevkidaşı Mody'i, Milli Savunma Bakanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Törende, Türk ve Nijer Cumhuriyeti heyetleri yer aldı. Mody'nin, onur kıtasını selamlamasının ardından askeri bando, iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Törenden sonra hatıra fotoğrafı çektiren Güler ve Mody, baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı bildirildi.
Son Dakika › Politika › Bakan Güler, Nijer Savunma Bakanı Mody ile Görüştü - Son Dakika
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