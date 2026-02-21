Bakan Güler: Terör Örgütü Silah Bırakma Noktasına Geldi - Son Dakika
Bakan Güler: Terör Örgütü Silah Bırakma Noktasına Geldi

Bakan Güler: Terör Örgütü Silah Bırakma Noktasına Geldi
21.02.2026 15:00
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta yaptığı konuşmada, terör örgütünün silah bırakma noktasına geldiğini ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda büyük başarılara imza atıldığını belirtti. Ayrıca, Bayburt'a yapılan yatırımlarla şehrin yaşam kalitesinin artacağını ve güvenli bir geleceğe ulaşmak için tüm vatandaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Çok şükür, terör örgütü artık silah bırakma noktasına getirildi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan devlet iradesi ile 'Terörsüz Türkiye' hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Artık hem ülkemiz hem de bölgemiz için yeni ve tarihi bir sayfa açılmıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli program ve ziyaretler kapsamında memleketi Bayburt'a geldi. Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla katıldığı programda konuşan Bakan Güler, "Bugün hep birlikte, can Bayburt'umuzun tarihindeki büyük bir kahramanlığı anmanın, emsalsiz gururu ve heyecanı içindeyiz. Bu vesileyle Bayburt'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünü, canı gönülden kutluyor, bu toprakları bize vatan kılan kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Nice uygarlıklara ev sahipliği yapmış Bayburt'umuz tarihi ve kültürel zenginlikleri coğrafi ve doğal güzellikleri ile Türkiye'nin en özel şehirlerinden biridir. Güzel memleketimiz şanlı tarihimiz boyunca birlik ve beraberliğin iman dolu yüreklerin ve vatan sevgisinin timsali olmuştur. Bu şehir gerektiğinde canını ortaya koyan yiğitlerin diyarı milli ve manevi değerlerine her şart altında sahip çıkan bir iradenin adıdır dedi.

'BAYBURT DAHA CANLI BİR ŞEHİR OLACAKTIR'

Bakan Güler, Bayburt'a yapılan yatırımlarla kentteki yaşam kalitesinin her geçen gün arttığını ifade ederek, "'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda her şehrimiz gibi Bayburt da yeni bir atılım dönemine girmiştir. Devletimizin Bayburt'a yaptığı büyük yatırımlar sayesinde şehrimizin çehresi her alanda değişmekte, siz hemşehrilerimin yaşam kalitesi her geçen gün daha da artmaktadır. Nitekim ulaştırma alanında yeni yolların ve köprülerin yapımı ile mevcut yapıların yenilenmesi çalışmaları Bayburt'umuzun hem ilçeler arası hem de diğer illerle bağlantılarını güçlendirmiştir. Şüphesiz havalimanının tamamlanmasından sonra Bayburt artık daha erişilebilir daha hareketli ve daha canlı bir şehir olacaktır. Kop Savunması'nda bulunan her bir kahramanımız nasıl ki canı bildiği vatanını ve namusunu korumak için canla başla mücadele ettiyse bizler de ceddimizden ilham alarak ülkemizin hak ve menfaatlerini her ne pahasına olursa olsun savunma ve onu gelecek nesillere daha güvenli bir şekilde aktarma sorumluluğunu taşıyoruz" diye konuştu.

'TERÖRLE MÜCADELEDE BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİK'

Bakan Güler, 'Terörsüz Türkiye' hedefinde büyük başarıları elde edildiğini ifade ederek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yurt içinde ve sınır ötesinde ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini teminat altına almak için büyük bir fedakarlıkla görev yapmaktadır. Nitekim icra edilen operasyonlar neticesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde ettik. Çok şükür terör örgütü artık silah bırakma noktasına getirildi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan devlet iradesi ile 'Terörsüz Türkiye' hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Artık hem ülkemiz hem de bölgemiz için yeni ve tarihi bir sayfa açılmıştır. Şu anda 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, ülkemizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmek ve daha müreffeh bir geleceğe ulaşmak içindir. Elbette ki bu kazanımlarımızın korunması ve daha ileriye taşınması için hepimize önemli görevler düşmektedir. Bayburtlu hemşehrilerimin de her zaman olduğu gibi bu tarihi dönemde de daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye yolculuğuna destek olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Güler: Terör Örgütü Silah Bırakma Noktasına Geldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Güler: Terör Örgütü Silah Bırakma Noktasına Geldi - Son Dakika
