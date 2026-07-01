Adalet Bakanı Gürlek Azerbaycan'da Aliyev'in mezarını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet Bakanı Gürlek Azerbaycan'da Aliyev'in mezarını ziyaret etti

01.07.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'da merhum lider Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret ederek, adli iş birliği ve suçluların iadesi konularında görüşmelerde bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'da merhum lider Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi ziyarette bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Gürlek, başkenti Bakü ziyareti kapsamında merhum Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakan Gürlek, saygı duruşunda bulundu. Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret eden Akın Gürlek anıtlara çelenk bıraktı.

"Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan kim olursa olsun bu süreci sonuna kadar takip ediyoruz"

Türk Şehitliği'nde gazetecilere açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Azerbaycan'la adli anlamda birçok konuda iş birliğimiz var. Bu ziyarette bir resmi temas, resmi ziyaret, iş birliğinin güçlendirilmesi, karşılıklı Türk devletleri anlamında da adli iş birliği kapsamında neler yapabiliriz, neleri genişletebiliriz? Biliyorsunuz noterlik uygulamasını Türk devletleri iş birliği kapsamında ortaya koyduk. Şu an hem Azerbaycan'la hem Türk devletleri iş birliğiyle adli anlamda ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Bu işleri karşılıklı masaya yatırmak için mevkidaşlarımızla biz ziyarete geldik" dedi.

Ülkeden kaçan suçluların dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar yakalanmasını istediklerini belirten Gürlek, "Bu konuda da kararlı bir duruş sergiliyoruz. Özellikle bu farklı yerlerde de olabilir. Bu konuda iade taleplerimizi yeniliyoruz. Eksik belge, yeni delil varsa bunlar da yeniden gündeme getiriyoruz. Gittiğimiz ziyaretlerde de biliyorsunuz daha önce bir Rusya ziyareti olmuştu. Rusya ziyaretinde de gündeme getirdik. Azerbaycan da sağ olsun. Zaten Azerbaycan devletimiz, adalet bakanımız bu konuda bize her türlü kolaylığı gösteriyor. Ama şunu söylemek istiyorum, yani biz özellikle Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan kim olursa olsun bu sürecin sonuna kadar takip ediyoruz. Yani iade süreciyle ilgili de yeni gelen evraklar, yeni güncelleme yapılan bilgiler varsa bunları da dosyaya koyuyoruz. Karşılıklı ikili iz adli iş birliği kapsamında da bunların Türkiye iadesini bekliyoruz" diye konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Haydar Aliyev, Akın Gürlek, Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Gürlek, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gürlek Azerbaycan'da Aliyev'in mezarını ziyaret etti - Son Dakika

Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı İşini bile kaybetti Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
Nepal’de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
Komşuları başka semtlere kaçırdı Daireden çıkan manzara şoke etti Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
İstanbul’da yarın “yapışkan“ kabusa dikkat Yılın en sıcak günü olacak İstanbul'da yarın "yapışkan" kabusa dikkat! Yılın en sıcak günü olacak
Büyükçekmece’de korkutan yangın Rüzgarın etkisiyle büyüdü Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti

13:04
İstanbul’da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
13:03
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
12:22
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
12:07
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül’e ertelendi
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül'e ertelendi
12:05
Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı mesajı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı
11:45
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’a mı ait Sessizliğini bozdu
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 13:34:57. #7.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek Azerbaycan'da Aliyev'in mezarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.