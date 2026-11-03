Bakan Gürlek, Kuzey Makedonya ile adli iş birliğini teknik heyetlerle güçlendirecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Salih Murat başkanlığındaki Kuzey Makedonya Dostluk Grubu heyetini Bakanlıkta kabul etti.

Bakan Gürlek, Kuzey Makedonya Dostluk Grubunu Bakanlıkta kabul etti. Gürlek, iki ülke arasındaki adli ve hukuki iş birliğinin daha da geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti. Bakan Gürlek, karşılıklı oluşturulacak teknik heyetlerin mevcut anlaşmaların güncellenmesi, yeni iş birliği alanlarının belirlenmesi ile hakim ve savcıların eğitimine yönelik çalışmalar yürüteceğini ifade etti.

Kuzey Makedonya Dostluk Grubunu Bakanlıkta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Bakan Gürlek, iki millet arasındaki tarihi ve köklü bağların samimi sohbet ortamına yansımasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki adli iş birliğinin daha da geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Dostluk Grubu bünyesinde iki ülkenin Adalet Bakanlıkları arasında yürütülebilecek çalışmaların ve mevcut ilişkilerin güçlendirilmesinin faydalı olacağını belirten Bakan Gürlek, hem Kuzey Makedonya'da yaşayan Türk vatandaşlarının hem de Türkiye'de yaşayan Makedon vatandaşlarının adli ve hukuki haklarının korunmasına önem verdiklerini ifade etti. Bakan Gürlek, konuşmasında Kuzey Makedonya'da ve Bosna Hersek'te de birer adli müşavirliğin olduğunu hatırlattı.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Hukuk Platformunu hatırlatan Bakan Gürlek, "Kuzey Makedonya Adalet Bakanımız gelmişti. Çok güzel, samimi bir ortamda aynı benzer talepleri söylemişti. Hatta en son aramızda şunu kararlaştırmıştık. Teknik olarak heyetler oluşturmayı. Noterlik ya da diğer iş birliği konularında ne gerekiyorsa bu konuda bir mutabakat metni imzalayıp, daha sonra da karşılıklı olarak Bakanların onayına sunulması kararlaştırılmıştı" diye konuştu.

"Hakim ve savcıların eğitimini önemsiyoruz"

Özellikle bilgi paylaşımı ve tecrübe aktarımı konusunda karşılıklı iş birliğine açık olduklarını belirten Bakan Gürlek, "Buradaki bu konuları tek tek saymanın anlamı yok. Hangi konularda iş birliği yapılacağını karşılıklı olarak heyetler belirleyecek. Özellikle hakim ve savcıların karşılıklı eğitimi ve etkileşimi bizim için önemli bir konu. Kısa bir süre içerisinde de Kuzey Makedonya'yı ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Sizler de zaten Türkiye'ye çok sık geliyorsunuz. Her zaman bizim özel misafirimizsiniz" şeklinde konuştu.

Bakan Gürlek, Dostluk Grubu Başkanı Salih Murat ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.