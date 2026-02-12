Bakan Gürlek, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Zupancic ile görüştü - Son Dakika
Bakan Gürlek, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Zupancic ile görüştü

12.02.2026 19:19
ADALET Bakanı Akın Gürlek, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Gürlek, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile bakanlıkta hem ikili hem de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede konuşan Bakan Gürlek, "Slovenya ile siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda yapıcı iş birliği içerisindeyiz. Ülkelerimiz arasındaki dostane bağlar her geçen gün daha da güçlenerek artıyor. Adalet alanındaki iş birliği ve ikili ilişkilerimizin önemli ve tamamlayıcı bir boyutunu oluşturuyor. Hukukun üstünlüğü, yargı alanındaki karşılıklı tecrübe paylaşımı, adli yardımlaşma ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde iş birliğimizin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Sayın Başkan, sizin hukukçu kimliğinizi de göz önünde tutarak son dönemde hukuk sistemimizde yapmış olduğumuz bazı reformlardan kısaca size anlatmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 2025 ve 2029 yılları arasında 4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesini açıklayarak yargı alanında önemli reformlar yaptık. Bu kapsamda 2025 yılı Aralık ayında 11'inci Yargı Paketini meclise sunduk. Halen 12'nci Yargı Paketi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda ceza adaletini güçlendirmek, infaz ve yargılama süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla Türk Ceza Kanunu ve infaz sisteminde de bir kısım değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Bu kapsamda, 4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesinin İngilizce olarak sizlere birer suret sunacağız" dedi.

'FİLİSTİNLİLERİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ'

Türkiye olarak, adaleti ve hakkaniyeti yalnızca ulusal bir ilke değil, insanlığın ortak vicdanı olarak gördüklerini söyleyen Bakan Gürlek, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların bölgeye kesintisiz aktarılması ve kalıcı barışın tesisine yönelik uluslararası çabalara destek veriyor. Bu kapsamda ülkenizin, Slovenya Ulusal Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda Filistin Devleti'ni tanımasını çok çok değerli buluyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Slovenya'nın Filistin Devletini tanıma kararından dolayı memnuniyetini her ortamda dile getirmiştir. Türkiye olarak her koşulda insan onuru, barışı ve adaleti savunmaya devam ediyoruz. Filistin halkının haklı mücadelesinin Filistinlilerin yanında olmayı sürdürüyoruz. Sayın Başkan, sözlerime son verirken; iki ülke arasındaki dostluğun ve adli anlamdaki iş birliğinin her geçen gün geliştirilmesi arzusu içerisinde olduğumuzu yineliyorum. Adli anlamda iş birliği konusunda da her türlü mutabakata ve ilişkilerimizi geliştirmeye özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu kısa vaktinizde bizlere de zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Şunu da söylemek isterim, alt yapıya baktığımızda işlerin aslında Filistin'in bir bağımsız devlet olarak kabulü sadece hükümet olarak değil meclisimizden geçerek kabul görmüştür. Bu aslında diğer Avrupa Birliği ülkelerinde karşılaşılan bir durum değildir ancak biz ülke olarak Filistin toprak bütünlüğünde yanayız bu son derece örnek teşkil edici."

Kanuşmaların ardından görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

