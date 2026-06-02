Gürlek ve Çiftçi'den Bahçeli'ye ziyaret

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile birlikte ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' yürüyüşümüzün en güçlü mimarlarından olan Sayın Genel Başkan'a nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine her daim omuz veren Milliyetçi Hareket Partisi camiasına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.