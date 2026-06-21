Bakan Işıkhan Ardahan'da Projeleri Değerlendirdi - Son Dakika
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Bakan Işıkhan Ardahan'da Projeleri Değerlendirdi

21.06.2026 13:39
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Çalışma Bakanı Işıkhan, yerel unsurları güçlendirecek projeleri tartışmak için Ardahan'da toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kalkınmanın, gelişmenin ve büyümenin yerelden başladığı gerçeğinden hareketle öncelikle yereldeki unsurları güçlendiriyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli temas ve programlara katılmak üzere geldiği Ardahan'da Danışma Kurulu Toplantısı'na iştirak etti. Yoğun katılımla Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, çalışma hayatı, istihdam politikaları, sosyal güvenlik uygulamaları ve kentte yürütülen projeler ele alındı.

Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan, Türkiye'nin üretim, istihdam ve sosyal kalkınma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda Ardahan'ı sahip olduğu tüm değerlerle birlikte hak ettiği noktaya birlikte ulaştıracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Allahuekber Dağları'nın gölgesinde uzanan, Çıldır ve Kura'nın suyuyla bereketlenen Ardahan'ımızı, millete hizmeti kendisine görev sayan anlayışla şekillendireceğiz. Ülkemizin en güzel meraları, yaylaları, tarım arazilerinin bulunduğu, Türkiye'nin en kaliteli büyükbaşı, en kaliteli süt ve gıda ürünlerinin yetiştirildiği şehrimizin sahip olduğu potansiyelin hakkını el birliğiyle vereceğiz. Posof'un elma bahçelerinden, Çıldır'ın kış turizmine uzanan karakteristik özellikleriyle, dünyanın en iyi peynirini, balını üreten; kazını ve arısını yetiştiren çiftlikleriyle Ardahan, hem bölgemiz hem de ülkemiz için büyük bir zenginliktir. Bu sebeple, geçmişten günümüze medeniyetleri buluşturan, ticaret yollarını birbirine bağlayan bu coğrafya için, atılacak her adım, yapılacak her yatırım, aynı zamanda geleceğimize yapılan bir yatırım olacaktır. Ülkemizin başında; güçlü bir lider ve güçlü bir kadro var, hamdolsun. Allah'ın izniyle de var olmaya, bu millete hizmet yolunda yeni atılımlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ülkemiz emin ellere, cesur ve kararlı yüreklere emanettir. Tabi bu noktada sizlerin desteği çok mühim ve yereli en iyi tanıyanlar sizlersiniz. İnanıyorum ki bugüne kadar göstermiş olduğunuz gayretler bundan sonra daha büyüyecektir. Çünkü artık hedeflerimiz daha büyük, yolumuz daha uzun. İnşallah Türkiye Yüzyılı hedefimizi, başta Ardahan olmak üzere tüm şehirlerimizdeki AK teşkilatlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki, Ardahan'ı sahip olduğu tüm değerleriyle, mevcut potansiyeliyle bir Türkiye Yüzyılı şehri yapacak, çeyrek asırda Türkiye'yi bu seviyeye çıkaran hizmet anlayışımızla yeniden buluşturacağız. Bu hususta siz Ardahanlı kardeşlerimize güvenimiz tamdır" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Işıkhan Ardahan'da Projeleri Değerlendirdi - Son Dakika

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