Bakan Işıkhan: Batman\'a 12 Milyar TL Teşvik Sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Batman'da AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Işıkhan, 2002 yılından bu yana Batman'da çalışma hayatını geliştirmek amacıyla 12 milyar TL teşvik sağlandığını söyledi.

Batman Valiliği'ndeki programının ardından AK Parti Batman İl Teşkilatı'nın düzenlediği iftar programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Işıkhan, aynı sofrada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek organizasyonu düzenleyen AK Parti Batman İl Teşkilatı'na teşekkür etti. Batman'ın emeğin, üretimin ve kadim tarihin önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Işıkhan, "Raman Dağı'nın bereketli petrolünden Hasankeyf'in binlerce yıllık tarihine, Sason'un çileğinden Gercüş'ün üzümüne kadar Batman Türkiye'nin parlayan yıldızıdır. Batman artık sadece petrolüyle değil, genç nüfusu, tekstili ve tarımıyla da anılan bir şehir haline gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin önemli kazanımlar elde ettiğini dile getiren Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 24 yıldır 'durmak yok, yola devam' diyoruz. Bugün Türkiye, kurulan tuzakları gören, oyunları bozan ve dünyada sözü dinlenen bir ülke haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Işıkhan, "2002 yılından bu yana Batman'da çalışma hayatını geliştirmek için 12 milyar TL teşvik sağladık. Yeni organize sanayi bölgeleri, istihdam teşvikleri ve yerel kalkınma hamleleriyle Batman'ı daha da ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

Konuşmasında 14 Mart Tıp Bayramı'nı da kutlayan Işıkhan, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Program, iftarın ardından yapılan sohbet ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - BATMAN