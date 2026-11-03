Bakan Işıkhan'ın 2027 bütçe sunumu komisyonda baret protestosuyla başladı - Son Dakika
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Bakan Işıkhan'ın 2027 bütçe sunumu komisyonda baret protestosuyla başladı

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Bakan Işıkhan\'ın 2027 bütçe sunumu komisyonda baret protestosuyla başladı
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 bütçesi ile Sayıştay raporlarının görüşülmesine başlandı. CHP ve Yeni Partili vekiller, Bakan Vedat Işıkhan'a baret göstererek hükümetin politikalarını eleştirdi; Işıkhan bütçe sunumuna başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporunun yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumunun özel bütçesi, bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün ise Sayıştay raporları görüşülecek.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, "2025-2026 eğitim yılında hayatını kaybeden çocuk işçiler" yazılı tişörtüyle maden kazalarında hayatını kaybeden işçilere dikkati çekti, CHP ve Yeni Partili milletvekilleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a baret göstererek, hükümetin politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Bakan Işıkhan, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk PartisiVedat IşıkhanPolitikaSayıştayEkonomiSon Dakika

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