Bakan Işıkhan: İstihdamı artıracak politikalar uyguluyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Işıkhan: İstihdamı artıracak politikalar uyguluyoruz

Bakan Işıkhan: İstihdamı artıracak politikalar uyguluyoruz
04.07.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Amasra'da düzenlenen toplantıda işverenleri destekleyici politikaları sürdüreceklerini açıkladı. Bartın'da sigortalı sayısının 24 yılda iki katına çıktığını belirtti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bakanlık olarak işverenlerimizin önünü açacak, vatandaşlarımızın istihdamını artıracak ve çalışma hayatını güçlendirecek politikaları kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bartın'ın Amasra ilçesinde bir otelde 'Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları' kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan da katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan, küresel ekonomide rekabetin her geçen gün arttığı, belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemden geçildiğini belirterek, "Böyle dönemlerde ülkelerin en önemli gücü üreten, yatırım yapan ve istihdam oluşturan iş dünyasıdır. Sizler işletmelerinizi büyütürken aynı zamanda yaşadığınız şehirlerin geleceğini inşa ediyor, ailelerin geçimine katkı sağlıyor ve ülkemizin kalkınmasına destek veriyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bizler de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak işverenlerimizin önünü açacak, vatandaşlarımızın istihdamını artıracak ve çalışma hayatını güçlendirecek politikaları kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Sosyal devlet anlayışımız gereği, vatandaşlarımızı, zor zamanlarında da yalnız bırakmıyoruz" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, kısa çalışma ödeneğinden işsizlik ödeneğine, nakdi ücret desteğinden ücret garanti fonuna kadar birçok uygulamayla hem çalışanların hem de işverenlerin yanında olmaya devam ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Sosyal güvenlik alanındaki gelişmeler de bizlere Bartın'ın büyümesini açıkça göstermektedir. 2002 yılında 26 bin 852 olan aktif sigortalı sayısı bugün 53 bin 748'e ulaşmıştır. Kayıtlı istihdam son 24 yılda iki katına çıkmıştır. Bugüne kadar ilimizde faaliyet gösteren 4 bin 876 iş yerimiz 1,9 milyar lirayı aşan teşviklerden yararlanmıştır. Bu desteklerin üretime, yatırıma ve istihdama önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz."

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Bartın, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Işıkhan: İstihdamı artıracak politikalar uyguluyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa’da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm Fransa'da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
İletişim Başkanlığı’ndan ASELSAN’ın ABD’li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama
Ahu Tuğba’nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı
Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay Çantasından ’veresiye müşteri listesi’ çıktı Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Çantasından 'veresiye müşteri listesi' çıktı
Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor
Model sevgilisini döverek öldürdü, cesedini parçalayıp bavula koydu Model sevgilisini döverek öldürdü, cesedini parçalayıp bavula koydu!
Ehliyetler için yeni düzenleme AYM iptal etmişti, tekrar Meclis’e sunuldu Ehliyetler için yeni düzenleme! AYM iptal etmişti, tekrar Meclis'e sunuldu

13:10
Beşiktaş’ta sağanakta can pazarı
Beşiktaş'ta sağanakta can pazarı
12:00
İran’ın eski lideri Hamaney’e veda İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü’nün son hali mest etti
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti
11:15
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
11:14
Oyuncu Ece İrtem’in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
10:17
Uludağ’da yaz ortasında kutup manzarası “Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı“
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 13:35:04. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan: İstihdamı artıracak politikalar uyguluyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.