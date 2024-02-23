Bakan Işıkhan İzmir\'de Mardinlilerle buluştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi Türkiye'nin en önemli büyükşehirlerinin gerçek belediyecilikle buluşturulması gerektiğini söyledi.
Işıkhan, İzmir programı kapsamında tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.
Daha sonra Balçova Termal Otel'deki "Mardinli Hemşehri Buluşması"na katılan Işıkhan, Mardin'den sonra ikinci memleketi İzmir'de, hemşehrileriyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
AK Parti'nin bir millet hareketi olduğunu kaydeden Işıkhan, vatandaşını seçimden seçime hatırlayan, seçimden seçime çalışan bir siyasi hareket olmadıklarını ifade etti.
Bakan Işıkhan, Türkiye'nin son çeyrek asrının bunun en büyük güvencesi olduğunu belirterek, "Bugün uzaya ilk astronotunu göndermiş, kendi arabasını, kendi uçağını üreten, gelecek 100 yılı inşa etme iddiası taşıyan güçlü bir Türkiye var. Bugün eğitimden sanata, spora, çalışma hayatından sosyal güvenliğe kadar her alanda dünya standartlarının da üzerine çıkmış bir Türkiye var." diye konuştu.
Bakan Işıkhan, kalkınmanın yerelden başlayacağını anlatarak, şunları kaydetti:
"Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi Türkiye'nin en önemli büyükşehirlerini hiç vakit kaybetmeden gerçek belediyecilikle buluşturmalıyız. Bir tarafta Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapma hedefi taşıyan, Türkiye'yi uzaya çıkaran bir hizmet anlayışı var. Diğer tarafta ise şahsi hırsları yüzünden daha kendi partisini yönetemeyen, teröristlerle işbirliği yapan, temel atmama törenleriyle övünen, eski Türkiye'nin köhne, vesayet artıklarıyla var olmaya gayret eden vizyonsuz bir zihniyet var."
"İzmir, CHP'nin kalesidir" söylemini kabul etmediklerini dile getiren Işıkhan, İzmir'in millete hizmetten bihaber, kör ideolojilerin değil, vatan müdafaasının, milli mücadelelerin kalesi olduğunu söyledi.
Bakan Işıkhan, İzmir'in Türkiye Yüzyılı hedefinde lokomotifi olabileceğini ifade ederek, "Burası binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. İzmir sadece Ege'nin değil, Türkiye'nin de incisidir. Ancak ne kadar değerli olursa olsun, ehil ellerde olmadığı için hala tüm potansiyelini ortaya çıkarabilmiş değildir." dedi.
AK Parti adayları için destek isteyen Bakan Işıkhan, "Türkiye'yi emin adımlarla 2023 hedeflerine taşıyan Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. İnanıyorum ki 31 Mart yerel seçimlerinde İzmirli ve Mardinli kardeşlerim bu ruhla AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı sandıktan zaferle çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.
AK Parti belediye başkan adaylarının konuşmaları
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, tek düşüncelerinin millete hizmet etmek olduğunu belirterek, çılgın projelerinin gönüllere girmek olduğunu anlattı.
Dağ, seçilmesi halinde beş yıl hizmet edeceğini ama gönüllere girmeyi başaramazsa kendisini başarılı göremeyeceğini söyledi.
Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, büyükşehir ve 30 ilçede İzmir'i hizmetle buluşturacaklarını ifade ederek, seçimi kazanması halinde Konak'ın her alanda gelişimine katkı sağlayacaklarını belirtti.
Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kendileri için bir sınav olduğunu anlatarak, "Gün hepimizin başının sandıktan dik çıkmasını sağlama günü." dedi.
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