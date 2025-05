Bakan Işıkhan: " Kayseri, 2002'den bu yana 10'a katladığı ihracatı, istihdamda, sanayide kırdığı rekorlarla ülkemiz için bir gurur vesilesidir"

"Özel ihtiyaçlı bireylerin iş gücüne katılımını teşvik eden modelde; iş koçluğu desteği, ücret desteği ve işyeri düzenleme desteği sağlanmaktadır"

KAYSERİ - Kayseri'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Kayseri, 2002'den bu yana 10'a katladığı ihracatı, istihdamda, sanayide kırdığı rekorlarla ülkemiz için bir gurur vesilesidir" dedi.

Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen programa Bakan Işıkhan ile birlikte Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy ve Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, protokol üyeleri ve iş adamları katıldı.

Kayseri'nin ülke kalkınması için her zaman önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "Dünyanın ilk organize ticaret merkezi olarak görülen Kültepe yine burada kurulmuş, ekonominin kalbi burada atmıştı. Bu sebeple ilimiz, geçmişte bin yıllık devletimiz için, gelecekte ise yüzyıllara yön vereceğine inandığımız ülkemizin kalkınması için her daim çok özel bir yere sahiptir. Bugün Kayseri, 42 bini aşkın işletmesiyle; Türkiye genelinin yüzde 2'sini, şehir nüfusunun ise yaklaşık yarısını istihdam etmektedir. Kayseri'deki her dört iş yerinden biri, ticaret alanında faaliyet gösterirken, özellikle imalat sektöründe yüzde 21'lik, ulaştırma ve depolama sektöründe yüzde 8'lik, inşaat sektöründe ise yüzde 7'lik payıyla istihdamda önemli bir yere sahiptir. Kayseri; 2002'den bu yana 10'a katladığı ihracatı, istihdamda, sanayide kırdığı rekorlarla ülkemiz için bir gurur vesilesidir. Bakınız, 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla Kayseri'de; aktif sigortalı çalışan sayısı 390 bine ulaşmış durumda. Bu rakam, 22 yıl öncesine göre yüzde 100'ün üzerinde bir artışa tekabül ediyor. Bu, şehrimizin girişimcilik ruhunun ve özel sektör dinamizminin en açık göstergesidir" dedi.

Bakan Vedat Işıkhan, özel ihtiyaçlı bireylerin iş gücüne katılımını teşvik eden modelle ilgili yaptığı konuşmasında, "Otizm, down sendromu ve serebral palsi gibi özel ihtiyaçlı bireylerin iş gücüne katılımını teşvik eden modelde; iş koçluğu desteği, ücret desteği ve işyeri düzenleme desteği sağlanmaktadır. İşverene yapılan bu desteklerle hem istihdam edilmektedirler hem de iş yerinde uzun süreli uyum sağlanmaktadır. Destekli istihdam modeli, üç ana destek alanıyla öne çıkmaktadır. Engelli iş koçu/danışmanı desteği: Projede görev yapacak engelli iş koçu/danışmanı için aylık asgari ücretin işverene maliyet tutarının yüzde 15 fazlası tutarında ödeme işe giriş tarihinden itibaren proje süresince yapılacaktır. Bu rakam da 35 bin 881 TL'dir. Engelli ücret desteği: Proje kapsamında; iş yerinde çalışacak serebral palsili, otizmli ve down sendromlu engelliler başta olmak üzere zihinsel engelli işçilerin ücret giderleri işe giriş tarihinden itibaren, brüt asgari ücret üzerinden desteklenecektir. Bu destek engelli birey için SGK'ya bildirilen prim gün sayısına göre ödenecektir. Bu tutar ise 26 bin TL dolayında olacaktır. İşyeri düzenleme desteği: İş yerinin, proje kapsamında istihdam edilen engelli bireylere uygun hale getirilmesine yönelik olarak yapılacak harcamaların, sözleşme imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplam engelli ücret desteğinin yüzde 25'ini aşmayacak kadarı desteklenecektir. Destekli İstihdam Projeleri için proje süresinin en az 6 ay, en fazla 12 ay olması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

SGK'nın sunduğu teşviklerle Kayseri'nin de büyümesine destek sağladıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İşte biz, bu ve bunun gibi birçok projeyi ve potansiyeli doğru politikalarla desteklediğimizde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sunduğu teşviklerle de Kayseri'nin büyümesine güçlü bir destek sağlıyoruz. 2002 yılından bu yana, yani AK Parti iktidarımızın başladığı günden bugüne kadar, Kayseri'de 120 bin 421 iş yeri teşviklerden faydalanmış ve bu kapsamda işverenlerimize toplam 11,2 milyar TL'lik bir destek sağlanmıştır. Türkiye genelinde ise bu tutar tam 868 milyar TL'yi bulmuştur. Bu rakamlar; devletimizin, yatırımcının yanında olduğunu göstermektedir. Bu; 'istihdam oluşturan, gençlerimize iş kapısı açan her girişim bizim baş tacımızdır' demektir. Üreten, istihdam sağlayan, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasının lokomotifi siz değerli işverenlerimize, girişimcilerimize ve bu üretim zincirinin en önemli halkası olan çalışanlarımıza ve özellikle şükranlarımı sunuyorum. Bugün Kayseri'den çıkan ürünler dünyanın dört bir yanında insanlara ulaşmaktadır. Dolayısıyla şunu çok rahat ifade edebilirim ki, bu şehir; çalışkan, girişimci, yenilikçi insanıyla tam anlamıyla bir emek şehri ve Anadolu'nun başarı hikayesidir. Türkiye'yi bugünlere taşıyan ise her bir şehrimizin kendi mecrasında yazdığı bu başarı hikayeleridir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır işçimize, işverenimize, yatırımcımıza, girişimcimize verdiğimiz koşulsuz desteğin, şehirlerimize yaptığımız dev yatırımların, sizlerin çalışma azmi ve ticari kabiliyetleri birleştiğinde ortaya çıkan sonuç, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ülkemiz; kalkınmaya, ekonomik, siyasi ve sosyal istikrarını korumaya, gerek uluslararası arenada, gerekse bölgemizdeki itibarını ve gücünü artırmaya devam ettiği müddetçe, terörsüz Türkiye'de hep birlikte büyümeye, yükselmeye devam edeceğiz, inşallah."

İş dünyasının yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Bu anlayışla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz. Şehrimiz için, milletimiz için, daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Kayseri'nin ülkemizin tam bağımsız yerli ve milli kalkınma hedeflerine sağladığı desteği çok iyi biliyor, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sunacağı katkıya ise sonuna kadar güveniyoruz. Önümüzdeki yüzyılı birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Bu kapsamda geleceğimizi birlikte inşa etmek amacıyla gittiğimiz şehirlerde bugün olduğu gibi iş insanlarıyla istişare toplantıları yapıyoruz. Her ilimizin farklı özellikle ihtiyaç ve sorunları ön plana çıkıyor. Bakanlığımızın ilgi alanına giren konular başta olmak üzere sizleri dinlemeye hazırız. Güçlü ve bağımsız Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayan siz değerli iş insanlarımıza; ihracat, yatırım ve istihdam konusunda her türlü desteği vermek ve önünüzdeki engelleri kaldırmak bizim en önemli görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken, değerli katkılarınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından program basına kapalı şekilde devam etti.