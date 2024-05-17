Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilaç yazdırma sürecini kolaylaştırıyor

Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızın faydalanabileceği kronik Hepatit B ve D tedavisinde, diyabet tedavisinde ve kardiyoloji alanında kullanılan ilaçların ilgili sağlık raporlu hastalarımızca hastanelerde sıra beklemeden aile hekimlerine giderek yazdırabilmelerinin önünü açıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, her yıl 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan Sosyal Güvenlik Haftası çerçevesinde düzenlenen 'Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması' programına katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ev sahipliğinde gerçekleşen ve toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanan programda Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik alanında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu personeli başta olmak üzere sosyal güvenlik alanında çalışan, emek veren herkesin 'Sosyal Güvenlik Haftası'nı tebrik ettiğini söyleyen Işıkhan, sosyal güvenlik reformunun hayata geçmesiyle finansal yapının güçlendirildiğini, sosyal güvenlik kapsamının genişletildiğini, sosyal sigortacılık ve sağlık alanlarında da büyük mesafeler alındığını belirtti. Geçmiş dönemlerde Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK olmak üzere üç farklı kuruma prim ödenmesi şeklinde ilerleyen bir sosyal güvenlik sistemi olduğunu hatırlatan Işıkhan, sistemde prim ödenen kuruma göre sunulan hizmetlerin farklılaştığını ve ayrıştırmaların oluştuğunu aktardı. Yapılan düzenlemelerle, sosyal güvenlik reformu ile kapsam, norm ve standart birliği açısından karmaşık, dağınık yapıya son verildiğini söyleyen Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında sosyal güvenlik sisteminin yeniden düzenlendiğini dile getirdi.

"SUT'ta yaptığımız düzenlemeler ve alternatif tedavi seçenekleri ile yıllık 3,2 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız"

Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik reformunun önemli bir ayağı olan genel sağlık sigortası sistemi hakkında da açıklamalarda bulundu. Sağlığa ayrılan bütçeyi en etkin şekilde kullanmaya özen göstererek Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yer alan işlem ve tıbbi malzeme bedellerinde gerekli artışları yaptıklarını belirten Işıkhan, "Bir taraftan genel sağlık sigortalılarımızın en güncel ve yenilikçi tedavilere erişimini sağlarken, diğer taraftan da hastaların doğru şekilde tedavi edilmesi ve kamu kaynaklarımızın doğru kullanılması amacıyla akılcı ilaç kullanımı kapsamında çalışmalar yaparak gerekli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Göreve geldiğimden itibaren Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığımız düzenlemeler ve alternatif tedavi seçenekleri ile yıllık 3,2 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız. SGK olarak protokol yaptığımız 907 kamu, bin 347 özel ve 154 üniversite hastanesi olmak üzere toplam 2 bin 408 hastane ve 30 bine yakın eczane tarafından sunulan sağlık hizmetini karşılamaktayız" açıklamasında bulundu.

"Hepatit B ve D tedavisinde, diyabet tedavisinde ve kardiyoloji ilaçları aile hekimlerine yazdırılabilecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için ilaç hizmetiyle hizmet veren eczanelerin ve eczacıların önemli birer paydaş olduğunu söyleyen Işıkhan, Türk Eczacıları Birliği ile sözleşmeli eczanelere 2023 yılı için imzalanan ek protokolle 2 milyar lira, 2024 yılı için imzalanan ek protokolle 3,8 milyar lira iyileştirme sağladıklarını kaydetti. Ayrıca vatandaşların raporlu ilaçlarının bir kısmını reçete ettirebilmek için hastanelere gittiğini ve ilgili doktordan yazdırmak zorunda kaldıklarını hatırlatan Işıkhan, "Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak, raporlu hastalarımızın işini kolaylaştırmak için aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yapıyoruz. Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızın faydalanabileceği kronik Hepatit B ve D tedavisinde, diyabet tedavisinde ve kardiyoloji alanında kullanılan ilaçların ilgili sağlık raporlu hastalarımızca hastanelerde sıra beklemeden aile hekimlerine giderek yazdırabilmelerinin önünü açıyoruz. Ayrıca mevcut durumda hekimler tarafından en fazla 3 aylık ilaç reçete edilebiliyorken, yeni düzenlemeyle raporu düzenleyen hekim tarafından 1 yıla kadar reçete edilebilecek ve hastalarımız tekrar hekime başvurmaya gerek kalmadan ilaçlarını bu süre zarfında 3'er aylık dozda sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler" ifadelerini kullandı.

"Sosyal Güvenlik Kurumu'nu yeni bir hizmet modeline taşıyoruz"

Bakan Işıkhan, emeklilerin emeklilik dönemini en iyi koşullarda geçirmeleri için gelir-gider dengesinin korunduğu, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini inşa etmenin en temel vazifeleri olduğunu ifade ederek, "Bildiğiniz gibi 2024 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 'Emekliler Yılı' olarak ilan ettik. Bu yıldan itibaren emeklilerimiz için bugüne kadar sağlamış olduğumuz imkanların çeşitlenerek artacağı bir süreci başlatıyoruz. SGK'yı yeni bir hizmet modeline taşıyoruz. Biliyorsunuz SGK, emekliler açısından sadece maaş ödeyen, ikramiye ödeyen teknik bir kurumdu. Artık SGK'yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK'ye paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz. SGK'yı emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu model kapsamında emeklilerimize yönelik sağlık hizmetlerinden sosyal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Emeklilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak teknolojik çözümleri devreye alacağız"

SGK'nın uygulamaya koyacağı yeni hizmet modelinde her emeklinin hizmet merkezine gitmeden tek telefonla hızlıca ulaşabileceği, kurumun yetkin personelinden oluşacak emekli danışmanlarını görevlendireceklerini dile getiren Işıkhan, "Emeklilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak teknolojik çözümleri devreye alacağız. Online hizmetlerimizi genişleterek, işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmelerini sağlayacağız. 81 ilde SGK İl Müdürlüklerinde emekli hizmet masası emeklilerimize özel hizmet sunmaktadır" şeklinde konuştu.

"Son dönemlerde dijital alanda gerçekleştirdiğimiz yeniliklerle zaman ve paradan tasarruf sağlanmıştır"

Bakan Işıkhan, göreve geldikleri andan itibaren en fazla önem verdikleri konuların başında dijital dönüşüm projeleri olduğunu söyleyerek, "Anlık olarak 400 bin adet talebi gerçekleştiren ve aylık yaklaşık 10 milyar talebe cevap verebilen bir bilişim altyapısına sahibiz. Bakanlığımız bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak, vatandaşlarımıza sunmuş olduğu hizmetleri ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli artırmayı ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaç edinmiştir. Kurumsal hizmetlerimizin kesintisiz, hızlı ve etkin sunulması, hizmet alan vatandaşların hastalık, yaşlılık, sağlık gibi temel haklarıyla ilgili memnuniyetleri açısından önem arz etmektedir. Son dönemlerde dijital alanda gerçekleştirdiğimiz yeniliklerle katma değeri yüksek hizmetler dijitalleştirilmiş, belge sayıları azaltılmış, zaman ve paradan tasarruf sağlanmıştır" diye konuştu.

"SGK Co- Pilot uygulamasıyla veri ile karar alma, akıllı asistan, veri ile tahmin modelleme uygulamalarının etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır"

Kamu hizmetlerinen geliştirilmesi, ilgili hizmetlerin daha etkili, verimli, hızlı ve güçlü bir şekilde sunulabilmesi amacıyla iş ve işlemlere yapay zeka, büyük veri analizi ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerle donatılmış SGK Co-Pilot adında yeni bir uygulama kazandırdıklarını da söyleyen Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"SGK Co-Pilot uygulaması ile kayıp, kaçak, suiistimal, anomali tespiti; veri ile karar alma, risk odaklı denetim, akıllı asistan, veri ile tahmin modelleme uygulamalarının etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında verilerimiz üzerinden analiz yapılarak sağlık geri ödeme fatura maliyetlerinin düşürülmesi, sağlık fatura inceleme operasyon süreçlerinin kısaltılması, iş gücünün ve kaynakların doğru, etkin ve verimli kullanılması, sağlık geri ödeme süreçlerinin iyileştirilmesi, sağlık fatura inceleme ve ödeme süresinin hızlandırılması hedeflerinde bulunduk. Bu sistem en kısa sürede hayata geçirilecektir."

Konuşmanın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sendika başkanları ve ilgili sektör temsilcileriyle toplu fotoğraf çekildi. - ANKARA