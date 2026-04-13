Bakan Işıkhan Memur-Sen\'i Ziyaret Etti

13.04.2026 23:19
Vedat Işıkhan, Memur-Sen ile çalışma hayatına dair sorunları ve beklentileri görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen'i ziyaret etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı Konfederasyonumuzda ağırladık. Ziyaretleri vesilesiyle Vedat Işıkhan ile kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin sahadaki gerçek gündemini, acil çözüm bekleyen sorunlarını ve çalışma hayatına dair sendikal beklentilerimizi aktardık. Öncelikli olarak 4688 sayılı Kanun'da değişiklik ihtiyacını görüştük. Gündem yoğunluğundan ötelenmek durumunda kalınan 2026 Mart KPDK'sı için tarih ve yol haritasının belirlenmesini ve KPDK'nın nisan içinde toplanmasını istedik. Toplu sözleşmede hüküm altına alınan ve aksaklıklar yaşanan başta koruyucu giyim kazanımımız olmak üzere uygulamasında tereddüt yaşanan ve Bakanlığa ilettiğimiz hükümlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmede ayrıca kamu görevlilerimizin acil çözüm bekleyen taleplerine yönelik olarak ilave 1. derece ve dereceye 3600 ek gösterge verilmesi, seyyanen zam uygulaması, ilave ek ödemenin kamu görevlisi emeklilerimize de yansıtılması, vergi dilimlerindeki adaletsizliğin kalıcı olarak giderilmesi, disiplin affı, Mühendislik Meslek Kanunu, akademik zam ve YHS personelinin GİH'e geçirilmesi, kariyer uzmanlarının durumu hususları başta olmak üzere çalışma hayatına ilişkin mevcut durumu da içeren 10 konu ve 20 başlıkta kamu personel sistemi reformu önerimizi gündeme getirdik" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
21:58
Evlenmek için Aksaray’a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
21:09
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
