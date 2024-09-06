3. Midyat Kültür Festivali Açıldı - Son Dakika
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Politika

3. Midyat Kültür Festivali Açıldı

3. Midyat Kültür Festivali Açıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'deki temaslarının ardından 3'üncü Midyat Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış programına katıldı. Bakan Işıkhan, Mardin'in kültürel ve sosyal kalkınmasına vurgu yaparak, birlikte çalışmaya ve barış içinde yaşamaya devam edeceklerini belirtti. Festivalin, birlik ve beraberlik duygularını pekiştireceği ve Mardin'in tarihsel ve kültürel önemini vurgulayacağı ifade edildi.

06.09.2024 21:59
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FESTİVALİN AÇILIŞ PROGRAMINA KATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'deki temaslarının ardından 3'üncü Midyat Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış programına katılmak üzere Midyat ilçesine geldi. Programa Vali Tuncay Akkoyun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Dr. Muhammed Adak, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, Ezidi Kanaat Önderi Binno Demir, Süryani Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

'MARDİN'İN KALKINMASI VE İLERLEMESİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Işıkhan, konuşmasında Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler ve diğer dinlere ve dillere mensup insanların yüzyıllardır bir arada, barış ve kardeşlik içinde yaşadıklarını belirterek, "Mardin'in, sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel kalkınmayı da gerekli kılan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu perçinleyecek temel motivasyonun merkez üslerinden biri olacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; devlet ve millet el ele verip, bu hedeflerin gerçekleşmesi, Mardin'in kalkınması ve ilerlemesi için tüm imkanlarımızı ortaya koyarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirerek, çalışma hayatı hizmetlerimizi, istihdam teşvik politikalarımızı arttırarak sürdüreceğiz. Mardin'i, bünyesinde barındırdığı tüm unsurlarıyla birlikte hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız. Bu organizasyonlar vesilesiyle; Midyat'tan yayılacak olan bu kardeşlik dalgasının, ülkemizin her bir köşesine ulaşmasını, hatta sınırları aşarak tüm insanlığa ilham vermesini diliyorum. Midyat, tarihin ve medeniyetin kesiştiği bir nokta, bir kültür ve hoşgörü merkezi olarak her zaman göz kamaştırmıştır. Her adımında geçmişin izlerini taşıyan bu güzel ilçemiz, kadim medeniyetlerin izlerini, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü bize sunmaktadır. Bu topraklarda Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler ve diğer dinlere ve dillere mensup insanlar, yüzyıllardır bir arada, barış ve kardeşlik içinde yaşamışlardır. Bugün de burada, aynı hoşgörü ve birlik ruhunu taşıyan bu festivalle, kültür ve sanatın birleştirici gücünü bir kez daha görüyoruz. Sanat, insanın ruhunu besleyen, kültür ise toplumu şekillendiren önemli değerlerimizdir. Kültür ve sanat, toplumun aynasıdır; bizi biz yapan, bizi geleceğe taşıyan en büyük gücümüzdür" dedi.

Salih KESKİN- Mehmet Halis NAYIFOĞLU/ MİDYAT (Mardin),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika 3. Midyat Kültür Festivali Açıldı - Son Dakika

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