Bakan Kacır, İftarda Bilim Öğrencileriyle Buluştu

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileri ve uluslararası bilim olimpiyatlarında başarı elde eden öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Bakan Kacır, Ramazan ayının ilk iftarını TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde, TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileri ve uluslararası bilim olimpiyatlarında başarı elde eden öğrencilerle yaptı. Bakan Kacır, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mübarek Ramazan ayının ilk iftarında, TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerimiz ve uluslararası bilim olimpiyatlarında başarı elde etmiş genç arkadaşlarımızla bir araya geldik. Ülkemizin yarınlarını inşa edecek pırıl pırıl gençlerimizle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Onların fikirlerini dinlemek, hedeflerine ve hayallerine şahit olmak, bize güç ve umut veriyor. Türkiye'mizin geleceği çok aydınlık" dedi.