Bakan Kacır, Kocaeli\'de üniversite öğrencileriyle iftarda buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde üniversite öğrencileriyle iftar yaptı. Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini belirten Kacır, son 23 yılda savunma sanayisinde önemli atılımlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Kocaeli programı kapsamında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde düzenlenen iftar programına katılan Bakan Kacır, öğrencilerle aynı sofrada buluştu. Programa AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, parti yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"En büyük gücümüz Türk milletidir"

Programda konuşan Kacır, adımlarını kararlılıkla attıklarını belirterek, "Dünya çok farklı bir dönemden geçiyor. Bütün yerleşik kabullerin terk edildiği, uluslararası hukukun adeta ortadan kalkmakta olduğu bir dönemi maalesef dünya müşahede ediyor. Böyle bir dönemde bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiyemizin, Türk milletinin sadece bu gününü değil, gelecek 50 yılını, 100 yılını teminat altına alabilmek, milletimizin hiçbir ferdinin kılına dahi zarar gelmemesini temin etmek adına ne gerekiyorsa, hangi adımları atmamız gerekiyorsa tüm sorumluluk mevkiinde olanlar olarak bu adımları kararlılıkla atmaya gayret ediyoruz. En büyük gücümüz Türk milletidir. Türk milletinin bir ve beraber olmasıdır. En büyük kuvvetimiz Türk gençliğidir. Türk gençliğinin milletine, bayrağına sımsıkı sahip çıkmasıdır. İnşallah bu yolu hep birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye huzur ve istikrar adası olarak yoluna kararlılıkla devam edecek "

Türkiye'nin bulunduğu coğrafının ateş çemberine döndüğünü aktaran Kacır, "Ateş çemberine dönmüş bu coğrafyada Türkiye huzur ve istikrar adası olarak, güven adası olarak yoluna kararlılıkla devam edecek. Elbette bizim bir anlayışımız var. Her daim bunu vurguluyoruz. Bu tarihin bize öğrettiği bir hakikattir. Atalarımız derler ki 'Hazrol cenge istiyorsan sulh-ü salah.' Bu anlayışla özellikle son 23 yılda savunma sanayinde muazzam adımlar attık. Türk milletinin evlatları, sizler gibi gencecik insanlar Bayraktar'la, Akıncı'yla, ANKA'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızılelma'yla Türk milletinin mührünü gökyüzüne vurdular ama çok daha fazlasını yapacağız. Çünkü istiyoruz ki, Türk milleti şehitlerimizin emaneti olan bu topraklarda ilelebet, hür ve tam bağımsız yaşasın" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ