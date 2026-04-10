Bakan Kacır: Türkiye\'yi dünyanın önde gelen üretim üsleri arasına taşıdık

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NDA PARTİLİLERLE BULUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Selimiye Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) iş insanları ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Kacır, burada partililerle buluştu. Kacır, Edirne'nin taşıdığı yüksek potansiyeli harekete geçirmek, üretim gücünü daha arttırmak için örnek şehir hale getirmek istediklerini söyledi. Kacır, "Bu anlayışla Trakya Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla ilimizde yürütülen 367 kalkınma projesine bugüne dek 716 milyon lira destek sağladık. Gençlerimizin bilim ve teknolojiyle mümkün olan en erken dönemde tanışmasını sağlayacak adımları da bir bir hayata geçiriyoruz. Trakya Üniversitesi bünyesinde öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanacağı Milli Teknoloji Atölyemizin kurulum çalışmalarına başladık. İnşallah önümüzdeki ay, 30 milyon lira TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilecek Milli Teknoloji Atölyesi'nde, gençlerimiz tasarımdan üretime, yapay zeka uygulamalarından robotik sistemlere kadar geniş teknoloji alanlarında donanım ve altyapıya erişim imkanı elde edecek" dedi.

'HER ALANDA TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİNE KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ'

Edirne'yi daha güçlü bir geleceğe taşımak için durmaksızın çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Kacır, "Ziya Paşa'nın meşhur ifadesiyle; 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.' Bizim karnemizde, milletimizin emrine sunduğumuz dev eserler ve hizmetler, şehirlerimizin çehresini baştan başa güzelleştiren yatırımlar ve insanımızın hayatına dokunan projeler yer alıyor. Bakınız; planlı sanayileşmeyi destekleyen adımlarımızla, katma değerli yatırımlarla, ülkemizi dünyanın örnek üretim merkezleri arasına taşıdık. Kapsamlı Ar-Ge teşviklerimizle tüm sektörlere yayılan güçlü bir teknoloji ekosisteminin kurulmasını mümkün kıldık. Ulaştırmada bugün pek çok gelişmiş ülkede dahi bulunmayan bir ulaştırma ağı altyapısını Türkiye'ye kazandırdık. Sağlıkta kurguladığımız güçlü altyapıyla, vatandaşlarımızın hızlı, kaliteli ve erişilebilir bir sağlık hizmeti alabilmesinin önünü açtık. Eğitimde yarının dünyasını inşa edecek donanıma sahip genç nesiller yetiştirmek amacıyla muazzam bir atılım gerçekleştirdik. Çevre ve şehircilikte sosyal devlet anlayışıyla büyük bir ihya ve inşa hamlesi başlattık. Velhasıl her alanda tam bağımsız Türkiye hedefine, milletimizle birlikte kararlılıkla yürüyoruz. Üstelik tüm bu hamleleri küresel dalgalanmaların şiddetlendiği, küresel krizlerin ve sorunların derinleştiği, güç mücadelesinin sertleştiği bir dönemde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

'ÜLKEMİZ GÜVENLİ LİMAN BİR LİMAN'

Bakan Kacır, insanlık, tarihin en çetin ve zorlu sınavlarından birini verirken Türkiye olarak büyük bir kalkınma yolculuğunu hayata geçirdiklerini söyledi. Kacır, "Bilhassa bölgemizin maalesef adeta bir ateş çemberine döndüğü bu ortamda ülkemiz; Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güvenli bir liman olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Böylesi hassas bir dönemde istikrarın, güçlü ve kararlı bir iradeyle tahkim edilmesinin hem bugünümüzün hem de istikbalimizin en sağlam teminatı olduğu gün gibi açıktır. İşte bu yolculukta AK Parti teşkilatları da en büyük güç kaynaklarımızın başında gelmektedir. Bizler tüm teşkilat kademelerimizle, Edirne'de inanıyorum ki çalmadık kapı, sıkılmadık el, dokunulmadık gönül bırakmaksızın yolumuza devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki seçimlerde, önce Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha şimdikilerden de çok daha yüksek bir oy oranıyla, çok daha büyük bir destekle yeniden seçecek ve inşallah ilk yerel seçimde de artık Edirne'yi AK belediyecilik anlayışıyla hep birlikte buluşturacağız" dedi. Bakan Kacır, daha sonra MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret edip, kentten ayrıldı.

