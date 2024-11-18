Bakan Kacır: "Türkiye yörüngeler arası uydu transferleri yapabilen uzay araçları geliştirecek"

Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hibrit roket motorunu eğer uzayda ateşlemeyi başarırsak, Türkiye yörüngeler arası uydu transferleri yapabilen uzay araçları geliştirecek" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Tokat'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve ilk Türk Anstronot Alper Gezeravcı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

"Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduk"

Bakan Kacır, Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduğunu ifade ederek, "Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduk. Bütün bunlar kendi insan kaynağımızın beşeri sermayemizin ortaya koyduğu eserler. Sizler gibi inanmış sizler gibi adanmış sizler gibi ülkesini seven sizler gibi insanlığa hizmet etme iddiasına sahip gencecik insanların ortaya koyduğu başarı hikayelerinden söz ediyoruz. Tabi İMECE uydusu dediğimizde yaklaşık 600 kilometrede görev yapan ve yaklaşık 600 kilogramlık bir uydudan bahsediyoruz. TÜRSAT 6A dediğimizde 36 bin kilometre yörüngede görev yapan ve 4 bin 250 kilogramlık çok daha karmaşık, çok daha sofistike bir sistemden söz ediyoruz. Hedeflerimiz çok daha ilerde. İnşallah yine kendi mühendislerimizin geliştirdiği Hibrit Roket Motorunu ateşleyerek önümüzdeki dönemde kendi ürettiğimiz uzay aracıyla Ay'a erişeceğiz. Evlatlarımız, mühendislerimiz, araştırmacılarımız, bilim insanlarımız bu başarıyı da Türk milletine armağan edecekler ve bütün bu kazanımlar Türkiye'nin hem stratejik kabiliyetlerini yükseltmesine vesile olacak hem ekonomik değerleriyle kalkınmamızı hızlandıracak" dedi.

"Küresel uzay ekonomisinden çok daha fazla pay almayı amaçlıyoruz"

Küresel uzay ekonomisinden çok daha fazla pay almayı amaçladıklarına değinen Kacır, "Hibrit roket motorunu eğer uzayda ateşlemeyi başarırsak, Türkiye yörüngeler arası uydu transferleri yapabilen uzay araçları geliştirecek. Uzayda artık çok daha fazla uydu var. 10 yıl önce uzaya yılda 100-150 uydu gönderiliyordu. Şimdi yılda 2 bin 2 bin 500 uydu uzaya gönderiliyor. Uzaya erişim fırlatılan roketlerin birinci kademelerinin geri kazanılması sayesinde çok daha maliyet etkin hale geldi ve çok daha farklı fonksiyonlar icra edebilen uydular kullanıyor artık insanlar. Dolayısıyla çok fazla uydunun gönderildiği uzayda yörüngeler arası transfer yapma kabiliyeti bizim için yeni ekonomik fırsatlar anlamına da gelecek. Uzay ekonomisine yılda 600 milyar dolar harcanıyor, dünyada 600 milyar dolar. Bunun hızla bir trilyon dolara çıkması öngörülüyor. Türkiye olarak bütün bu kabiliyetlerimize önümüzdeki dönemde küresel uzay ekonomisinden çok daha fazla pay almayı amaçlıyoruz. Bütün bunları yapabilecek imkana kabiliyete ve özgüven sahibiz" diye konuştu.

Öte yandan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'da katılımcılara uzaydaki deneyimlerini anlattı. Programın ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Bakan Kacır'a hediye takdim etti. - TOKAT