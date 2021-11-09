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Bakan Karaismailoğlu: "Biz Ankara'yı İstanbul'u, İzmir'i birilerinin keyfine terk edemeyiz" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Biz Ankara'yı İstanbul'u, İzmir'i birilerinin keyfine terk edemeyiz"

09.11.2021 15:48

Bakan Karaismailoğlu: "Biz Ankara'yı İstanbul'u, İzmir'i birilerinin keyfine terk edemeyiz" Ak Parti Genel Sekreteri Şahin: " (Lütfi Türkkan) Grup Başkanvekilliği'nden çekerek göz boyadılar" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Biz canla başla durmadan çalışırken karşımızda hiçbir...

Bakan Karaismailoğlu: "Biz Ankara'yı İstanbul'u, İzmir'i birilerinin keyfine terk edemeyiz"

Ak Parti Genel Sekreteri Şahin: " (Lütfi Türkkan) Grup Başkanvekilliği'nden çekerek göz boyadılar"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Biz canla başla durmadan çalışırken karşımızda hiçbir iş yapmadan projelerimize çökmek isteyen var. Onlara müsaade etmeyeceğiz. Bu projeleri bizim yaptığımızı anlatacağız. Biz Ankara'yı, İstanbul'u İzmir'i terk edemeyiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesine yapılan Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı açılış töreninin katıldıktan sonra Polatlı AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, adı iyi olan bir partinin grup başkanvekilinin bir şehit yakınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulunduğunu dile getirerek, "Önce bunu reddetti, inkar etti. Provokasyon yapıldığını söyledi. Ancak video ve ses kayıtları olduğu için o gece kabul etmek durumunda kaldı. Ancak ne şehit ailemizden ne şehitlerimizin yakınından nede milletimizden bir özür dilemedi. Daha sonra bu şahıs Grup Başkan Vekilliği görevinden ayrıldı. Olayın üzerinden 4 gün geçti İYİ Parti üyeliği, İYİ Parti Milletvekilliği devam etmekte. Grup Başkanvekilliğinden çekerek göz boyadılar. Bu asla kabul edilemez çirkinliğin yaptırımı bu olamaz. Yalnızca Grup Başkanvekilliği görevinden çekerek işi ört bas edemezler. Bunu kamuoyunun dikkatinden kaçıramazlar. O an için Lütfü Türkkan'ın terbiyesizliğiydi. Ama İYİ Parti kurumsal olarak ne disipline sevk etti, ne üyeliğine son verdi, ne ihraç etti. Artık bundan sonra bu terbiyesizlik İYİ Parti'nin kurumsal olarak üstlenmiş olduğu bir terbiyesizliktir. Bunu asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimizin yakınlarına hakaret eden, küfür eden bu zihniyet bu topraklarda yeri olmadığını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Biz Ankara'yı İstanbul'u, İzmir'i birilerinin keyfine terk edemeyiz"

İktidara geldiği günden beri AK Parti'nin duramadan çalıştığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Biz canla başla durmadan çalışırken karşımızda hiçbir iş yapmadan projelerimize çökmek isteyen var. Onlara müsaade etmeyeceğiz. Bu projeleri bizim yaptığımızı anlatacağız. Biz Ankara'yı, İstanbul'u İzmir'i birilerinin keyfine terk edemeyiz. Çünkü oradaki vatandaşlarımızın da hükümetleri var, Cumhurbaşkanları var. Vatandaşın derdi bizim derdimiz. Bıkmadan, usanmadan ülkemizin dört bir tarafında doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi fark etmiyor. Bunları arttırarak devam edeceğiz" dedi.

AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından esnaf ziyaret eden Karaismailoğlu ve Şahin, Sincan Belediye binasında ağırlandı.

Bakan Karaismailoğlu: Biz Ankara'yı İstanbul'u, İzmir'i birilerinin keyfine terk edemeyiz
Bakan Karaismailoğlu: Biz Ankara'yı İstanbul'u, İzmir'i birilerinin keyfine terk edemeyiz
Bakan Karaismailoğlu: Biz Ankara'yı İstanbul'u, İzmir'i birilerinin keyfine terk edemeyiz
Bakan Karaismailoğlu: Biz Ankara'yı İstanbul'u, İzmir'i birilerinin keyfine terk edemeyiz

İstanbul, AK Parti, Ankara, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: 'Biz Ankara'yı İstanbul'u, İzmir'i birilerinin keyfine terk edemeyiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: "Biz Ankara'yı İstanbul'u, İzmir'i birilerinin keyfine terk edemeyiz" - Son Dakika
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