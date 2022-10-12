Bakan Karaismailoğlu, ÇOMÜ'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Karaismailoğlu, ÇOMÜ'de öğrencilerle buluştu

12.10.2022 00:58
Bakan Karaismailoğlu, ÇOMÜ'de öğrencilerle buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle açılışına katılacağı Assos ve Troya Tünellerinin açılışı için Çanakkale'ye geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle açılışına katılacağı Assos ve Troya Tünellerinin açılışı için Çanakkale'ye geldi. Bakan Karaismailoğlu tünellerin açılışı öncesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Troia Kültür Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelerek, 'Lojistik, Mobilite, Dijitalleşme Ekseninde Türkiye'nin Ulaşım Vizyonu' konferansına katıldı.

Konferansa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, daire müdürleri, akademisyenler, öğrenciler katıldı. Program müzik dinletisiyle başladı. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ın açılış konuşmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Lojistik, Mobilite, Dijitalleşme Ekseninde Türkiye'nin Ulaşım Vizyonu' konferansında konuştu.

Bugün kıymetli bir işin açılışı için Çanakkale'de olduklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın enlerini barındıran bir köprü, Çanakkale'ye çok yakıştı. Bugün de onu tamamlayacak olan Assos ve Troya Tünellerimizin de açılışı var" dedi.

Karaismailoğlu, konferansta Türkiye'de ve dünyada gelişen ulaştırma, lojistik ve iletişim anlamında neler yapıldığını, Türkiye'de bugüne kadar neler yaptıklarını, bundan sonra neler yapmayı hedeflediklerini ve sonucunda neler kazanıldığını anlattı. Karaismailoğlu, konferansta Türkiye'nin dünya vizyonu içerisinde ne hale geldiğini ve Türkiye olarak neyi amaçladıklarını, hedeflerinde ne kadar başarılı olduklarını da katılımcılara anlattı.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'ın, Bakan Karaismailoğlu'na çeşitli hediyeler takdim etmesi, protokol üyeleri ve öğrencilerle toplu fotoğraf çekimi sonrası konferans sona erdi. Lojistik, Mobilite, Dijitalleşme Ekseninde Türkiye'nin Ulaşım Vizyonu konferansının ardından Bakan Karaismailoğlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı ziyaret etti. Üniversite hakkında bilgi aldı.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'ı ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katılacağı Ayvacık- Küçükkuyu yolu ve Assos-Troya tünellerinin açılışını katılacak.

Yol süresi 5 dakikaya düşecek

Yapımı biten 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünellerinin açılmasıyla birlikte 50 dakikalık yol da 5 dakikaya düşecek. 'Assos ve 'Troya' tünellerinin açılmasının bölgedeki turizm hareketliliğine, ekonomisine, lojistiğine katkı sağlaması bekleniyor. İki tünelin açılmasıyla karbon salınımının da yıllık 3 bin 65 ton azalması öngörülüyor. Küçükkuyu Tünelleri, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı olacak. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
500
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2053 VİZYONUMUZUN İNŞASINA BAŞLIYORUZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2053 VİZYONUMUZUN İNŞASINA BAŞLIYORUZ Bakan Karaismailoğlu, ÇOMÜ'de öğrencilerle buluştu Bakan Karaismailoğlu, ÇOMÜ'de öğrencilerle buluştu
Kaynak: İHA

Adil Karaismailoğlu, Sedat Murat, Çanakkale, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu, ÇOMÜ'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
23:19 Denizli'de yol kenarında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 06:59:54. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu, ÇOMÜ'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement