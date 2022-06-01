Bakan Karaismailoğlu, Denizli-Aydın Otoyolunu inceleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Karaismailoğlu, Denizli-Aydın Otoyolunu inceleyecek

01.06.2022 12:11
Bakan Karaismailoğlu, Denizli-Aydın Otoyolunu inceleyecek

Yarın Denizli'ye gelecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli-Aydın Otoyol ve Denizli Çevre Yolu şantiyelerinde incelemede bulunacak.

Yarın Denizli'ye gelecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli- Aydın Otoyol ve Denizli Çevre Yolu şantiyelerinde incelemede bulunacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yarın Denizli'ye geleceği açıklandı. Bakan Karaismailoğlu'nun Denizli-Aydın Otoyol ve Denizli Çevre Yolu şantiyelerinde incelemelerde bulunacağı kaydedilen açıklamada, "Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, projelerdeki son gelişmeler hakkında bilgi alacak. İncelemelerinin ardından Denizlili esnafla bir araya gelecek. Bakan Karaismailoğlu daha sonra AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelecek ve partililere hitap edecek" denildi.

(Atilla Özer - İHA)

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Bakan Karaismailoğlu Denizli'ye geliyor Bakan Karaismailoğlu Denizli'ye geliyor Helikopterli trafik denetiminde sürücüler havadan izlendi Helikopterli trafik denetiminde sürücüler havadan izlendi
Kaynak: İHA

Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, Denizli, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu, Denizli-Aydın Otoyolunu inceleyecek - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:28 Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 17:51:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu, Denizli-Aydın Otoyolunu inceleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement