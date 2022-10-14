Bakan Kirişci'den Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kirişci'den Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajı Açıklaması

14.10.2022 16:22
Bakan Kirişci'den Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bakanlığın yatırım ve desteklerinde, kadınlar ve genç yatırımcılara öncelik verdiklerini belirterek, "Kırsal kalkınma desteklerinde kadınlarımıza, IPARD proje seçiminde ilave puanlar vererek pozitif ayrımcılık yapıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bakanlığın yatırım ve desteklerinde, kadınlar ve genç yatırımcılara öncelik verdiklerini belirterek, "Kırsal kalkınma desteklerinde kadınlarımıza, IPARD proje seçiminde ilave puanlar vererek pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bu kapsamda 2007'den bu yana 5 bin 466 kadın yatırımcımız desteklendi." ifadelerini kullandı.

Kirişci, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, fedakarlık ve sevginin kaynağı kadınların, toplumların yarınlarının güvencesi olduğunu belirtti.

Bakan Kirişci, kadınların, bütün kutsal görev ve sıfatlarının yanında aynı zamanda üretici, işveren ve istihdam sağlayan girişimciler ve tarımın da en önemli aktörleri olduğuna işaret etti.

Kirişci, tarım sektörünün Türkiye'de kadın ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasının kırsal kalkınmadan geçtiği bilinciyle ortaya koyduğumuz vizyonumuzda, kadınlarımızı kırsalda daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bakanlığımızın yatırım ve desteklerinde, kadınlarımız ve genç yatırımcılarımıza öncelik veriyoruz. Kırsal kalkınma desteklerinde kadınlarımıza, IPARD proje seçiminde ilave puanlar vererek pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bu kapsamda 2007'den bu yana 5 bin 466 kadın yatırımcımız desteklendi."

"Kadınlarımız tarımın da kahramanlarıdır"

"Kırsalda Uzman Eller"den "Genç Çiftçi" projelerine, "Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesi"nden "Tarımda Kadın Girişimciliğin Güçlendirilmesi" programlarına kadar onlarca çalışmanın odak noktasında kadınların yer aldığını belirten Kirişci, tarım, ev ekonomisi ve sosyal konularda 3 milyon 620 bin 424 kadın çiftçiye yüz yüze ya da uzaktan eğitim verildiğini bildirdi.

Kirişci, Bakanlığa bağlı tüm kurumların "Sen Üret Yeter" düsturuyla her zaman kadın çiftçilerin yanında olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir milli güvenlik meselesi olarak tanımladığımız gıda güvenliğini sağlamak, ülkemizin bekası ve bağımsızlığı için vazgeçilmezdir. Bizim için en stratejik sektör konumunda olan tarımı, kadınlarımız başta olmak üzere tüm çiftçilerimizin özverili çalışmaları sayesinde daha da güçlendireceğiz. Bilimden ekonomiye, spordan sanata, siyasetten akademiye kadar birçok alanda başarı hikayeleri yazan kadınlarımız tarımın da kahramanlarıdır. Bu duygularla ailesine, evine ve ülkemize üretimleriyle destek veren tüm kadın çiftçilerimizin, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum."

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Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Dünya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kirişci'den Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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