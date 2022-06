Bakan Kirişci: Yusufeli Barajı yıllık 3,5 milyar liralık katkı sağlayacak

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yusufeli Barajı'nın su tutmasına yönelik tüm çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Yaklaşık olarak 558 megavat kurulu gücü olan bu barajımız, 1888 gigavat saat enerji üretimi ile yıllık 3,5 milyar liralık bir katkıyı ekonomimize sağlayacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, Yusufeli Barajı'nın 275 metrelik gövde yüksekliği ile Türkiye'de birinci, dünyada ise beşinci sırada olduğunu söyledi. Barajın su tutmasına yönelik tüm çalışmaların tamamlandığını belirten Kirişci, "Yaklaşık olarak 558 megavat kurulu gücü olan bu barajımız, 1888 gigavat saat enerji üretimi ile ülkemize yıllık 3,5 milyar liralık bir katkıyı ekonomimize sağlayacak. Gövde betonu 24 Haziran 2021 tarihi itibarı ile tamamlanmış olan bu barajımızda su tutma ile ilişkili tüm imalatları da gerçekleştirilmiştir. Enerji yapılan inşaat faaliyetleri de tamamlanmış bulunmaktadır. Elektromekanik ve hidromekanik imalatları devam etmektedir. Baraj mansap düzenleme çalışmaları da aynı şekilde devam etmektedir" diye konuştu.

'MEVZUAT DÜZENLEMESİ MECLİSİMİZDE GÖRÜŞÜLEREK YASALAŞTI'Barajda bir an önce su tutulmasını sağlayacak aşamaya gelmek istediklerini ifade eden Kirişci, köylerin taşınmasına yönelik mevzuat düzenlemesinin Meclis'te kabul edildiğini söyledi. Kirişci, "Yusufeli ilçesinin yeni yerine taşınması ve takip baraj su tutmaya hazırdır diyebiliriz. Malumlarımız olduğu üzere bölge halkımızın gerek Yusufeli merkez ve gerekse bu barajdan etkilenen köylerimizin taşınması hususu ile ilgili öncelikli olarak gündeme gelen bir mevzuat düzenlemesi 2 gün önce Meclisimizde görüşülerek kabul edildi ve yasalaştı. İnşallah Resmi Gazete'de yayınlanmasını bekliyoruz. Bölge halkı için son derece önem arz eden bu konuyla ilgili Sayın Başbakanımıza ben şükranlarımı arz ediyorum. Zatıalilerinin önderliğinde sahadaki hem durumu hem vatandaşlarımıza bu gelinen aşamayı ve onların da birtakım varsa ilave istekleri ve talepleri onları da alarak bugünkü çalışmamızdan inşallah bu barajda bir an önce su tutulmasını sağlayacak aşamaya gelmek istiyoruz. Çünkü ülkemizin bu baraja gerçekten çok ihtiyacı var. Hem kurulu gücü hem de enerji üretim kabiliyeti noktasında son derece önemli" ifadelerini kullandı.YILDIRIM: HAYIRLI, UĞURLU OLSUNAK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise yapılacak olan incelemelerin ardından taşınma ve barajda su tutma işlemini kısa vadede hayata geçirileceğini kaydederek, "Ülkemizin bir numarası dünyanın beşincisi niteliğinde 275 metre gövde yüksekliği var. Yani 120 katlı bir gökdelen yüksekliği kadar. Yusufeli'nin içinden geçen viyadüğe bakınca insanın başı dönüyor. Yani müthiş bir şey. Bir baraj kadar yollar da çok önemli. Yani zamanında başlamıştı bu yollar. Her taraf tünel, viyadük, arazide maşallah düz yer çok az. Dolayısıyla bu projeyi sadece bir baraj projesi olarak görmeyelim. Aynı zamanda altyapı ve kalkınma projesi olarak da görelim. 17 köyün yenilenme projesi, 7 köyün tamamen yeniden yapılması ve Yusufeli yaklaşık 10 bin nüfusa ve 3 bin haneye hitap eden bir yer. Yusufeli'nin sıfırdan yeni bir ilçe olarak tekrar bu coğrafyada hayata geçirilmesi projesidir. Hayırlı uğurlu, olsun" ifadelerinde bulundu.

Projede emeği geçen kurum ve kuruluşlar ile ilçe halkına teşekkür eden Yıldırım, "Yusufeli halkına en büyük teşekkürümüz. Adeta ilçe etrafı, köyleri bir şantiye alanında hem iş yapıldı hem yaşam devam etti. Bu da kolay bir iş değil. Fedakarlıkları için vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Tekrardan bu muazzam eserin ülkemize bölgemize hayırlı uğurlu olmasını rabbimden diliyorum" dedi.