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Son dakika haber | Elazığ'da 6 günlük bebek ameliyat için ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haber | Elazığ'da 6 günlük bebek ameliyat için ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

19.02.2022 17:35
Son dakika haber | Elazığ'da 6 günlük bebek ameliyat için ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da 6 gün önce doğan "Gündağ" isimli bebeğin, aort koarktasyonu sebebiyle ameliyat için ambulans uçakla Konya'ya sevk edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da 6 gün önce doğan "Gündağ" isimli bebeğin, aort koarktasyonu sebebiyle ameliyat için ambulans uçakla Konya'ya sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rota: Konya Çocuk Kalp Merkezi. 6 günlük Gündağ bebek, aort koarktasyonu sebebiyle ameliyat edilmek üzere ambulans uçakla Elazığ'dan Konya'ya, Şehir Hastanesi'nde yeni açılan çocuk kalp merkezine getirildi. Çok yaşa Gündağ bebek. 2022 Türkiye'sinde doğmak ne güzel." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | Elazığ'da 6 günlük bebek ameliyat için ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi
Son dakika haber | Elazığ'da 6 günlük bebek ameliyat için ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

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Son dakika haber | Elazığ'da 6 günlük bebek ameliyat için ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi Son dakika haber | Elazığ'da 6 günlük bebek ameliyat için ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi Sağlık Bakanlığının 3 ildeki çocuk kalp merkezi hizmete başladı Sağlık Bakanlığının 3 ildeki çocuk kalp merkezi hizmete başladı Çocuklarda görülen bazı belirtiler kalp hastalıklarına işaret edebiliyor Çocuklarda görülen bazı belirtiler kalp hastalıklarına işaret edebiliyor

Elazığ, Çocuk, Konya, Kalp, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Elazığ'da 6 günlük bebek ameliyat için ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi - Son Dakika


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