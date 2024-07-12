Bakan Kurum, Adıyaman'da kentsel dönüşüm alanında incelemeler yaptı

Politika

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm alanında incelemeler yaptı

ADIYAMAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden en çok etkilenen Adıyaman'da kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.

Adıyaman merkez Mara ve Musalla Mahallelerinde devam eden kentsel dönüşüm alanına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol, milletvekilleri ve kurum müdürleriyle birlikte gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, burada çalışan işçilerle bir araya geldi. İşçilerle tek tek tokalaşan ve kolaylıklar dileyen Bakan Murat Kurum, daha sonra örnek dairelerde incelemeler yaptı. Bakan Kurum daha sonra Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine doğru hareket etti.